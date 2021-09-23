Новий Toyota Prius із заводу отримає незвичайне ГБО

Двигун Toyota Prius переведуть з бензину на газ, причому паливом для нього стане водень. Прем'єра нестандартної моделі моделі запланована на 2025 рік.

З'явилися цікаві подробиці про новий Toyota Prius п'ятого покоління. Популярний гібрид чекають великі зміни, причому йдеться саме про силову установку.

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Toyota Prius наступної генерації повинні показати в 2022 році, а три роки потому йому запропонують нестандартне ГБО. Як паливо буде використовуватися водень.

[ + – ] Toyota вже не один рік виробляє модель Mirai з водневими паливними комірками Фото: Toyota

Toyota вже не один рік активно розвиває водневі технології, але робить ставку здебільшого на моделі з паливними комірками й електромотором на кшталт Mirai. У Prius же стиснений водень стане паливом саме для двигуна внутрішнього згоряння.

Зараз 1,6-літровий двигун, що працює на водні, тестується на Toyota Corolla. Керівник концерну Акіо Тойода навіть взяв на ньому участь у 24-годинній гонці й за добу подолав 1 634 км. У вихлопі такого мотора практично не міститься СО2 і дуже мало оксидів азоту NOx. Якщо ж його доповнити гібридною установкою, то шкідливих викидів стане ще менше.

[ + – ] Водневу Toyota Corolla випробовують у гонках на витривалість Фото: Toyota

Для водню використовують спеціальні баки з вуглеволокна від Toyota Mirai. Паливо в них зберігається стисненим під тиском 70 МПа.

Швидше за все, водневий Toyota Prius все ж залишиться однією з версій моделі, а більшість гібридів продовжать спалювати в двигуні бензин. Справа в тому, що інфраструктура для водневих авто розвинена слабо і навіть в найрозвиненіших країнах заправок дуже мало.

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