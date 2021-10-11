1 360 км без дозаправки: електромобіль Toyota вразив запасом ходу

Серійна Toyota Mirai з водневими паливними комірками побила світовий рекорд запасу ходу для електромобілів.

Нова Toyota Mirai 2021 потрапила в Книгу рекордів Гіннеса. Серійний японський електромобіль продемонстрував запас ходу в 1 360 км під час пробігу в Каліфорнії. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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Власне, сам рекордний заїзд пройшов ще 23-24 серпня, але верифікація даних представниками Книги рекордів Гіннеса тривала понад місяць. Тільки днями керівникам Toyota Motor вручили сертифікат про досягнення.

[ + – ] Toyota Mirai оснащена водневими паливними комірками Фото: Toyota

Варто зазначити, що Toyota Mirai — не зовсім типовий електромобіль, адже в нього немає акумуляторної батареї. Замість неї встановлені паливні комірки, де методом хімічної реакції водню виробляється електроенергія.

У трьох баках Toyota Mirai поміщається 5,65 кг водню. У процесі рекордного пробігу було витрачене все паливо, причому заливну горловину запечатали, щоб в екіпажу не виникла спокуса дозаправитися по дорозі.

[ + – ] Toyota Mirai вже надійшла в продаж у низці країн Фото: Toyota

Досягнення Toyota Mirai — разючо показове як серед водневих моделей, так і серед серійних електрокарів узагалі. До речі, паспортний запас ходу авто — 850 км.

Нова Toyota Mirai другого покоління вже продається в низці країн Європи, Азії та Америки. Ціни стартують від 50 450 доларів. Японська компанія давно розвиває водневі авто та вважає їх альтернативою традиційним електромобілям.

Раніше Фокус повідомляв, що на водень переведуть і Toyota Prius нового покоління. Утім, гібрид отримає абсолютно іншу силову установку.