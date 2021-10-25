Hyundai представили недорогий кросовер для великої родини
Hyundai Creta Grand пропонують у виконанні на 6 і 7 місць. Комплектація бюджетного кросовера вельми багата.
Кросовер Hyundai Creta отримав подовжену семимісну версію Grand. Презентували новинку в Мексиці, де незабаром стартує виробництво моделі. Її вартість складе 22-25 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Kolesa.
Hyundai Creta Grand підріс на 200 мм порівняно зі стандартним кросовером, однак все одно залишається досить компактним.
Розміри Hyundai Creta Grand:
- Довжина — 4500 мм
- Ширина — 1790 мм
- Висота — 1675 мм
- Колісна база — 2760 мм
Дизайн змінився лише в деталях — семимісна Creta відрізняється зміненою решіткою радіатора і новими задніми дверима. У салоні також обійшлося без радикальних змін.
Hyundai Creta Grand пропонують у версіях на 6 і 7 місць. Третій ряд сидінь розрахований на дітей. З встановленими трьома рядами сидінь залишається 180-літровий багажник, у п'ятимісній конфігурації салону його обсяг становить 561 у, а в двомісній — 1650 л.Важливо
Подовжена версія оснащена багатше звичайної Hyundai Creta 2021: у базовій версії передбачені клімат-контроль, 10,25-дюймовий дисплей мультимедіа, 18-дюймові диски, камера заднього виду і бездротова зарядка для смартфонів. Топовий варіант отримав шкіряний салон, панорамний дах і віртуальну панель приладів.
Кросовер оснащують 2,0-літровим 157-сильним бензиновим двигуном і 6-ступінчастою автоматичною КПП. У деяких країнах також буде доступний 1,6-літровий турбодизель потужністю 115 к. с. Модель запропонована виключно з переднім приводом.
Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Hyundai Creta незабаром оновлять і він стане схожий на старшого брата Tucson.