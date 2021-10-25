Hyundai представили недорогий кросовер для великої родини

Hyundai Creta Grand пропонують у виконанні на 6 і 7 місць. Комплектація бюджетного кросовера вельми багата.

Кросовер Hyundai Creta отримав подовжену семимісну версію Grand. Презентували новинку в Мексиці, де незабаром стартує виробництво моделі. Її вартість складе 22-25 тис. доларів. Про це повідомляє сайт Kolesa.

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[ + – ] Довжину збільшили до 4500 мм Фото: Hyundai

Hyundai Creta Grand підріс на 200 мм порівняно зі стандартним кросовером, однак все одно залишається досить компактним.

Розміри Hyundai Creta Grand:

Довжина — 4500 мм

Ширина — 1790 мм

Висота — 1675 мм

Колісна база — 2760 мм

Дизайн змінився лише в деталях — семимісна Creta відрізняється зміненою решіткою радіатора і новими задніми дверима. У салоні також обійшлося без радикальних змін.

[ + – ] Запропонують версії на 6 і 7 місць Фото: Hyundai

Hyundai Creta Grand пропонують у версіях на 6 і 7 місць. Третій ряд сидінь розрахований на дітей. З встановленими трьома рядами сидінь залишається 180-літровий багажник, у п'ятимісній конфігурації салону його обсяг становить 561 у, а в двомісній — 1650 л.

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Подовжена версія оснащена багатше звичайної Hyundai Creta 2021: у базовій версії передбачені клімат-контроль, 10,25-дюймовий дисплей мультимедіа, 18-дюймові диски, камера заднього виду і бездротова зарядка для смартфонів. Топовий варіант отримав шкіряний салон, панорамний дах і віртуальну панель приладів.

[ + – ] Обсяг багажника варіюється в межах 180-1650 л Фото: Hyundai

Кросовер оснащують 2,0-літровим 157-сильним бензиновим двигуном і 6-ступінчастою автоматичною КПП. У деяких країнах також буде доступний 1,6-літровий турбодизель потужністю 115 к. с. Модель запропонована виключно з переднім приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Hyundai Creta незабаром оновлять і він стане схожий на старшого брата Tucson.