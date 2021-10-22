Молодший брат Tucson: новий кросовер Hyundai показали на офіційних зображеннях

Hyundai Creta оновлять в дусі Tucson. Кросовер буде доступний в бензинових і дизельних версіях.

Представлені перші рендери Hyundai Creta 2022. Компактний кросовер незабаром пройде фейсліфтинг — представити його повинні під кінець нинішнього року на автошоу в Індонезії. Про це пише Драйв.

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[ + – ] Hyundai Creta 2022 дебютує під кінець року Фото: Hyundai

Новий Hyundai Creta оновлять в стилі старшого брата Tucson — він отримає таку ж рештіку радіатора з інтегрованими світлодіодними фарами. Також кросоверу замінили передній бампер, крила і капот. Ззаду трохи підправили ліхтарі.

У салоні з'явилися нові кермо і важіль КПП. Також встановлена покращена віртуальна панель приладів. Перелік опцій враховує камери кругового огляду, проєкцію на лобове скло і бездротову зарядку для смартфонів.

[ + – ] У салоні з'явилася нова віртуальна панель приладів Фото: Hyundai

Двигуни Hyundai Creta відрізняються залежно від країни, де представлений кросовер. Модель випускають з бензиновими моторами об'ємом 1,5 л (115 к. с.), 1,6 л (123 к. с.), 1,4 л турбо (140 к. с.) і 2,0 л (150 к. с.), а також з 1,6-літровим 136-сильним турбодизелем. Кросовер оснащують 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП, переднім або повним приводом.

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