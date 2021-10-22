Младший брат Tucson: новый кроссовер Hyundai показали на официальных изображениях

Hyundai Creta обновят в духе Tucson. Кроссовер будет доступен в бензиновых и дизельных версиях.

Представлены первые рендеры Hyundai Creta 2022. Компактный кроссовер вскоре пройдет фейслифтинг – представить его должны под конец нынешнего года на автошоу в Индонезии. Об этом пишет Драйв.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Hyundai Creta 2022 дебютирует под конец года Фото: Hyundai

Новый Hyundai Creta обновят в стиле старшего брата Tucson – он получит такую же решетку радиатора с интегрированными светодиодными фарами. Также кроссоверу заменили передний бампер, крылья и капот. Сзади немного подправили фонари.

В салоне появились новые руль и рычаг КПП. Также установлена улучшенная виртуальная панель приборов. Перечень опций включает камеры кругового обзора, проекцию на лобовое стекло и беспроводную зарядку для смартфонов.

[ + – ] В салоне появилась новая виртуальная панель приборов Фото: Hyundai

Двигатели Hyundai Creta разнятся в зависимости от страны, где представлен кроссовер. Модель выпускают с бензиновыми моторами объемом 1,5 л (115 л. с.), 1,6 л (123 л. с.), 1,4 л турбо (140 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.), а также с 1,6-литровым 136-сильным турбодизелем. Кроссовер оснащают 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП, передним либо полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал о новом минивэне Hyundai. Его назвали в честь известного исследователя.