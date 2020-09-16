Hyundai представил обновленную версию Tucson

Компактный внедорожник четвертого поколения сегмента C-SUV доступен в двух версиях колесной базы – длиннее и короче.

Выпуск совершенно нового Tucson является важным событием для Hyundai, особенно учитывая популярность модели – глобальные продажи Tucson с момента первого запуска модели в 2004 году превышают 7 миллионов автомобилей. Учитывая ситуацию с глобальной пандемией, презентация нового Tucson состоялась в интернет-сети: на официальном сайте и социальных сетях компании.

Hyundai Tucson изменился и внешне. Задняя часть модели и ее задние фонари повторяют дизайн скрытых дневных ходовых огней спереди. Логотип Hyundai смещены вверх и интегрирован в стекло двери багажного отделения. Стеклоочиститель также были перемещены вверх под задний спойлер.

Интерьер предлагает три новые технологические решения: вертикальный 10,25-дюймовый full touch-screen экран без хард-кнопок, система вентиляции multi-air, открытая цифровая панель приборов.

Техническое оснащение и опции Hyundai Tucson

Покупателям будет предложена широкая гамма двигателей: от уже знакомых бензиновых и дизельных, до инновационных гибридных. Так, например, 1,6-литровый турбо двигатель с прямым впрыском в версии гибрид имеет мощность 180 л.с., а в паре с электромотором развивает общую мощность в 230 л.с.

Двигатели дополнен технологией CVVD (Continuously Variable Valve Duration), которая регулирует продолжительность открытия клапанов, обеспечивает оптимальную мощность и расход топлива, а также минимизирует выбросы.

Полноприводная система HTRAC от Hyundai станет надежным помощником на различных дорожных покрытиях и при любых погодных условиях. Кроме выбора привычных режимов вождения «Эко», «Комфорт», «Смарт» и «Спорт», новый Tucson будет оснащен селектором выбора покрытия - «Грязь», «Песок» и «Снег».

С помощью программы «цифровой ключ» клиент сможет управлять автомобилем без наличия физического ключа с помощью своего смартфона. Так, например, можно блокировать и разблокировать свой автомобиль, запускать двигатель и систему климат-контроля дистанционно.

Полноконтактноый 8-дюймовый дисплей нового Tucson, с которого осуществляется управление навигацией, климатом и мультимедийной системой, демонстрирует эффективное применение современных технологий для создания эргономичного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса с удобным голосовым управлением. В топовых комплектациях клиентам доступен 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Передовая мультимедийная система оснащена беспроводной поддержкой Apple CarPlay® и Android Auto®, причем к системе можно подключать два телефона одновременно.

Новый Tucson также будет снабжен рядом новейших опций безопасности SmartSense: ассистент движения на автомагистрали, система экстренного торможения с выявлением пешеходов, системы движения и удержания в полосе, системы мониторинга слепых зон и предупреждения столкновений в слепых зонах, мониторы кругового обзора, ассистент предупреждения столкновений при парковке задним ходом, ассистент дистанционного парковки, ассистент дальнего света, система слежения за усталостью водителя, предупреждения о возможных столкновения при движении задним ходом, предупреждения об остановке/движении с опцией безопасного выхода, а также адаптивный круиз-контроль.

Tucson станет первой моделью, которая будет оснащена новейшими технологиями контроля качества воздуха в автомобиле, которая отслеживает и очищает воздух в салоне, указывает на уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, а также сохраняет сухим испаритель и предотвращает появление плесени.

В Украине продажа модели также ожидается в начале 2021 года