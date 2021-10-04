Для сімейних подорожей: Hyundai представили недорогий мінівен із оригінальною назвою

Мінівен назвали на честь мандрівника та дослідника Жака-Іва Кусто. Його запропонують у версіях на 7 і 8 місць.

Стартувало виробництво мінівена Hyundai Custo. Недорогу сімейну модель продаватимуть за ціною 26 370 — 33 970 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Випускають новий Hyundai Custo на підприємстві в Пекіні, і саме на китайському ринку він з'явився в першу чергу. Із 2022 року плануються поставки моделі в інші країни. Примітно, що назвали її на честь знаменитого французького вченого та винахідника акваланга Жака-Іва Кусто — це натякає на те, що мінівен призначений для подорожей.

[ + – ] Мінівен назвали на честь Жака-Іва Кусто Фото: CarNewsChina

Дизайн Hyundai Custo 2022 витриманий у дусі кросовера Tucson — з широкими ґратами радіатора та великою кількістю граней. Мінівен побудований на платформі Kia Carnival, але трохи компактніший за побратима:

Довжина — 4950 мм

Ширина — 1850 мм

Висота — 1 734 мм

Колісна база — 3055 мм

[ + – ] У салоні встановлений великий вертикальний дисплей Фото: CarNewsChina

Запропонують варіанти мінівена на 7 та 8 місць. У салоні звертають на себе увагу великий вертикальний дисплей мультимедіа та кнопки замість важеля КПП. У топовій версії сидіння перших двох рядів і зсувні двері оснащені електроприводом.

[ + – ] Запропонують версії на 7 і 8 місць Фото: CarNewsChina

Hyundai Custo 2022 оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (170 к.с.) І 2,0 л (236 к.с.). Обидва двигуни комплектуються 8-ступінчастою автоматичною КПП.

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