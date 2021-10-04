UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Для семейных путешествий: Hyundai представили недорогой минивэн с оригинальным названием

671
Hyundai Custo 2022, новый Hyundai Custo, минивэн Hyundai Custo, Hyundai Custo, Хюндай Кусто
Фото: CarNewsChina | Дизайн выполнен в духе кроссовера Hyundai Tucson

Минивэн назвали в честь путешественника и исследователя Жака-Ива Кусто. Его предложат в версиях на 7 и 8 мест.

Стартовало производство минивэна Hyundai Custo. Недорогую семейную модель будут продавать по цене 26 370 – 33 970 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Выпускают новый Hyundai Custo на предприятии в Пекине и именно на китайском рынке он появился в первую очередь. С 2022 года планируются поставки модели в другие страны. Примечательно, что назвали ее в честь знаменитого французского ученого и изобретателя акваланга Жака-Ива Кусто — это намекает на то, что минивэн предназначен для путешествий.

Hyundai Custo 2022, новый Hyundai Custo, минивэн Hyundai Custo, Hyundai Custo, Хюндай Кусто
Минивэн назвали в честь Жака-Ива Кусто
Фото: CarNewsChina

Дизайн Hyundai Custo 2022 выдержан в духе кроссовера Tucson – с широкой решеткой радиатора и обилием граней. Минивэн построен на платформе Kia Carnival, но немного компактнее собрата:

  • Длина – 4950 мм
  • Ширина – 1850 мм
  • Высота – 1734 мм
  • Колесная база – 3055 мм
Hyundai Custo 2022, новый Hyundai Custo, минивэн Hyundai Custo, Hyundai Custo, Хюндай Кусто
В салоне установлен большой вертикальный дисплей
Фото: CarNewsChina

Предложат варианты минивэна на 7 и 8 мест. В салоне обращают на себя внимание большой вертикальный дисплей мультимедиа и кнопки вместо рычага КПП. В топовой версии сидения первых двух рядов и сдвижные двери оснащены электроприводом.

Hyundai Custo 2022, новый Hyundai Custo, минивэн Hyundai Custo, Hyundai Custo, Хюндай Кусто
Предложат версии на 7 и 8 мест
Фото: CarNewsChina

Hyundai Custo 2022 оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (236 л. с.). Оба двигателя комплектуются 8-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине поступил в продажу новый минивэн Hyundai Staria. Авто отличается нестандартным футуристическим дизайном.