Для семейных путешествий: Hyundai представили недорогой минивэн с оригинальным названием
Минивэн назвали в честь путешественника и исследователя Жака-Ива Кусто. Его предложат в версиях на 7 и 8 мест.
Стартовало производство минивэна Hyundai Custo. Недорогую семейную модель будут продавать по цене 26 370 – 33 970 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Выпускают новый Hyundai Custo на предприятии в Пекине и именно на китайском рынке он появился в первую очередь. С 2022 года планируются поставки модели в другие страны. Примечательно, что назвали ее в честь знаменитого французского ученого и изобретателя акваланга Жака-Ива Кусто — это намекает на то, что минивэн предназначен для путешествий.
Дизайн Hyundai Custo 2022 выдержан в духе кроссовера Tucson – с широкой решеткой радиатора и обилием граней. Минивэн построен на платформе Kia Carnival, но немного компактнее собрата:
- Длина – 4950 мм
- Ширина – 1850 мм
- Высота – 1734 мм
- Колесная база – 3055 мм
Предложат варианты минивэна на 7 и 8 мест. В салоне обращают на себя внимание большой вертикальный дисплей мультимедиа и кнопки вместо рычага КПП. В топовой версии сидения первых двух рядов и сдвижные двери оснащены электроприводом.
Hyundai Custo 2022 оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (236 л. с.). Оба двигателя комплектуются 8-ступенчатой автоматической КПП.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине поступил в продажу новый минивэн Hyundai Staria. Авто отличается нестандартным футуристическим дизайном.