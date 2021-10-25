Hyundai представили недорогой кроссовер для большой семьи

Hyundai Creta Grand предлагают в исполнении на 6 и 7 мест. Комплектация бюджетного кроссовера весьма богатая.

Кроссовер Hyundai Creta получил удлиненную семиместную версию Grand. Презентовали новинку в Мексике, где в скором времени стартует производство модели. Ее стоимость составит 22-25 тыс. долларов. Об этом сообщает сайт Kolesa.

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[ + – ] Длину увеличли до 4500 мм Фото: Hyundai

Hyundai Creta Grand подрос на 200 мм по сравнению со стандартным кроссовером, однако все равно остается довольно компактным.

Размеры Hyundai Creta Grand:

Длина – 4500 мм

Ширина – 1790 мм

Высота – 1675 мм

Колесная база – 2760 мм

Дизайн изменился лишь в деталях – семиместная Creta отличается измененной решеткой радиатора и новой задней дверью. В салоне также обошлось без радикальных перемен.

[ + – ] Предложат версии на 6 и 7 мест Фото: Hyundai

Hyundai Creta Grand предлагают в версиях на 6 и 7 мест. Третий ряд сидений рассчитан на детей. Со установленными тремя рядами сидений остается 180-литровый багажник, в пятиместной конфигурации салона его объем составляет 561 л, а в двухместной – 1650 л.

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Удлиненная версия оснащена богаче обычной Hyundai Creta 2021: в базовой версии предусмотрены климат-контроль, 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа, 18-дюймовые диски, камера заднего вида и беспроводная зарядка для смартфонов. Топовый вариант получил кожаный салон, панорамную крышу и виртуальную панель приборов.

[ + – ] Объем багажника варьируется в пределах 180-1650 л Фото: Hyundai

Кроссовер оснащают 2,0-литровым 157-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатой автоматической КПП. В некоторых странах также будет доступен 1,6-литровый турбодизель мощностью 115 л. с. Модель предложена исключительно с передним приводом.

Ранее Фокус сообщал, что кроссовер Hyundai Creta вскоре обновят и он станет похож на старшего брата Tucson.