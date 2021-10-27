Самый большой кроссовер Hyundai рассекретили на первых изображениях

Новый Hyundai Palisade станет похож на младшего брата Tucson. Кроссовер представят в ближайшие месяцы.

В интернет попали первые рендеры обновленного Hyundai Palisade 2022. Большой семейный кроссовер выпускают с 2018 года и вскоре он пройдет фейслифтинг. Об этом сообщает сайт Motor1.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Hyundai Palisade обновят в духе младшего брата Tucson Фото: Motor1.com

Судя по изображениям, дизайн Hyundai Palisade обновят в духе компактного Tucson. Кроссовер получит новую решетку радиатора и измененную двухэтажную оптику. Фейслифтинг этим не ограничится – автомобилю также заменят передние крылья и капот. В добавок, предложат литые диски нового дизайна.

Важно

ТОП-10 самых популярных авто в Европе: Tesla вырывается в лидеры

Как будет выглядеть салон нового Hyundai Palisade 2022 пока держат в секрете. Скорее всего, кроссовер получит виртуальную приборную панель с графикой в духе того же Tucson. А вот увеличенный сенсорный дисплей и селектор АКПП в виде шара позаимствуют у электрического Genesis GV60. Как и прежде, самый большой кроссовер Hyundai будет доступен в версиях на 7 и 8 мест.

[ + – ] Кроссовер сохранит бензиновые и дизельные двигатели Фото: Motor1.com

Новый Hyundai Palisade сохранит бензиновые двигатели объемом 3,5 л (277 л. с.) и 3,8 л (295 л. с.), а также 2,2-литровый 200-сильный турбодизель. Все версии будут оснащать 8-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус рассказывал о недорогом семиместном кроссовере Hyundai. Он будет стоить от 22 тыс. долларов.