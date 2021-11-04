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Рассекречен топовый электрокар Hyundai: это большой кроссовер с запасом хода 480 км

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Hyundai Ioniq 7, новый Hyundai Ioniq 7, новый Hyundai Ioniq, элеткромобиль Hyundai Ioniq
Фото: carscoops.com | Hyundai Ioniq 7 станет самым крупным электромобилем марки

Премьера Hyundai Seven состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе. Серийный электрокроссовер появится в 2023 году.

Представлены первые тизеры кроссовера Hyundai Seven. Концептуальный электромобиль представят на Лос-Анджелесском автосалоне 17 ноября. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Hyundai Ioniq 7, новый Hyundai Ioniq 7, новый Hyundai Ioniq, элеткромобиль Hyundai Ioniq
Изюминка дизайна - пиксельная диодная оптика
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Seven – предсерийный вариант электрокроссовера Ioniq 7. Он появится в 2023 году и станет флагманом в электрической линейке марки.

Дизайн Hyundai Seven обещает быть весьма нестандартным – с пиксельной оптикой и диодной полосой на всю ширину кузова спереди. По размерам кроссовер крупнее Hyundai Santa Fe, но компактнее, чем Palisade.

Hyundai Ioniq 7, новый Hyundai Ioniq 7, новый Hyundai Ioniq, элеткромобиль Hyundai Ioniq
В отделке салона используют сукно и дерево
Фото: Hyundai

Салон выполнен в стилистике лаунж-зоны, а в отделке сочетаются дерево и сукно. Известно, что электрокар предложат в версиях на 6 и 7 мест. Среди опций обещают инновационный автопилот.

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Серийный электромобиль Hyundai Ioniq 7 построят на модульной платформе E-GMP, как и младший Ioniq 5. Кроссовер в начальной версии получит два мотора суммарной мощностью 313 л. с. и полный привод. Возможно, со временем предложат и более мощные варианты.

Hyundai Ioniq 7, новый Hyundai Ioniq 7, новый Hyundai Ioniq, элеткромобиль Hyundai Ioniq
Салон выполнен в стилистике лаунж-зоны
Фото: Hyundai

Аккумуляторная батарея на 100 кВт∙ч позволит проезжать около 480 км без подзарядки. Зарядить электромобиль в быстром режиме на 80% можно будет примерно за полчаса.

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