Рассекречен топовый электрокар Hyundai: это большой кроссовер с запасом хода 480 км
Премьера Hyundai Seven состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе. Серийный электрокроссовер появится в 2023 году.
Представлены первые тизеры кроссовера Hyundai Seven. Концептуальный электромобиль представят на Лос-Анджелесском автосалоне 17 ноября. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Hyundai Seven – предсерийный вариант электрокроссовера Ioniq 7. Он появится в 2023 году и станет флагманом в электрической линейке марки.
Дизайн Hyundai Seven обещает быть весьма нестандартным – с пиксельной оптикой и диодной полосой на всю ширину кузова спереди. По размерам кроссовер крупнее Hyundai Santa Fe, но компактнее, чем Palisade.
Салон выполнен в стилистике лаунж-зоны, а в отделке сочетаются дерево и сукно. Известно, что электрокар предложат в версиях на 6 и 7 мест. Среди опций обещают инновационный автопилот.Важно
Серийный электромобиль Hyundai Ioniq 7 построят на модульной платформе E-GMP, как и младший Ioniq 5. Кроссовер в начальной версии получит два мотора суммарной мощностью 313 л. с. и полный привод. Возможно, со временем предложат и более мощные варианты.
Аккумуляторная батарея на 100 кВт∙ч позволит проезжать около 480 км без подзарядки. Зарядить электромобиль в быстром режиме на 80% можно будет примерно за полчаса.
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