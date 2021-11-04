Volkswagen рассекретил свой самый большой электромобиль: он станет альтернативой Multivan

Volkswagen ID.Buzz – современная версия культового минивэна Т1. Представят электрокар в 2022 году.

Новый Volkswagen ID.Buzz показали в серийной версии. Электрический минивэн рассекретили во время презентации кроссовера VW ID.5. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Электромобиль предложат в грузовой и пассажирской версиях Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.Buzz представят в середине 2022 года. Сейчас прототипы модели активно тестируют в Европе и Америке.

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Пятиметровый ID.Buzz позиционируют, как электрическую альтернативу новому Volkswagen Multivan. А еще его считают прямым наследником Volkswagen T1, ставшего культовым среди хиппи. Именно поэтому электрокар показали в оригинальной психоделической раскраске.

[ + – ] Прототипы электромобиля проходят тесты Фото: Motor1.com

На шпионских фото салона можно заметить небольшую виртуальную панель приборов и крупный сенсорный дисплей мультимедиа. Запланированы пассажирские версии на 6-9 мест, а также грузовой вариант.

[ + – ] В интернет попали шпионские фото салона Volkswagen ID.Buzz Фото: Motor1.com

Как и все современные электромобили Volkswagen, ID.Buzz будет построен на модульной платформе МЕВ. Ожидаются заднеприводная 204-сильная и полноприводная 300-сильная модификации. Запас хода в самой дальнобойной версии превысит 400 км.

Ранее Фокус писал, что новый Volkswagen ID.Buzz также получит беспилотную версию. Ее даже планируют использовать в качестве кареты скорой помощи.