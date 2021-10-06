Новый Volkswagen Multivan T7 поступил в производство

Новый Volkswagen T7 поначалу будут выпускать только в исполнении Multivan. Другие грузовые и пассажирские версии модели появятся позже.

В немецком Ганновере стартовало производство Volkswagen Multivan T7. Вэн уже доступен для заказа в Германии по цене от 44 839 евро, а поставки клиентам начнутся в ноябре. Об этом сообщает Auto-consulting.

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[ + – ] Вэн построен на платформе Volkswagen Golf и схож с ним по дизайну Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Multivan T7

Пока на заводе Volkswagen Commercial Vehicle собирают новый Volkswagen T7 исключительно в версии Multivan. Другие варианты появятся позже, а потому пока в производстве останется предшественник Volkswagen T6.

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Volkswagen Multivan 2022 предложен в двух вариантах по длине – 4973 и 5173 мм. Вэн переехал на платформу MQB, как у Volkswagen Golf 8, и стал схож с хэтчбеком по дизайну.

Салон и комплектация Volkswagen Multivan T7

У VW Golf позаимствовали руль, миниатюрный селектор КПП и сенсорные кнопки климат-контроля. Появилась и виртуальная панель приборов.

[ + – ] Volkswagen Multivan получил виртуальную панель приборов Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Multivan T7 предложат в версиях на 7-9 мест. Конечно же, сохранены возможности трансформации салона. Сиденья второго ряда разворачиваются на 180°, а раскладной столик теперь двигается по специальным рельсам и регулируется по высоте. Кресла второго и третьего рядов можно извлечь, что увеличит объем багажника с 469 до 3672 л.

Базовая комплектация Volkswagen Multivan пополнилась Wi-Fi, системами автоматического торможения, распознавания знаков и контроля дорожной разметки. Среди опций появились 840-ваттная акустика и система полуавтономного вождения.

[ + – ] Раскладной столик движется по рельсам Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen Multivan T7

Новый Volkswagen T7 Multivan со старта предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (136 л. с.) и 2,0 л (204 л. с.), а также с 218-сильной гибридной установкой. Все версии получили 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями, а позже в качестве опции предложат полный привод.

[ + – ] Дизельная версия появится в 2022 году Фото: Volkswagen

Двухлитровый 150-сильный турбодизель добавят в 2022 году, а вот электрического Multivan больше не будет – его сменит специально созданный электромобиль Volkswagen ID. Buzz.

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