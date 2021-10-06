Новий Volkswagen Multivan T7 надійшов у виробництво
Новий Volkswagen T7 спочатку випускатимуть тільки у виконанні Multivan. Інші вантажні та пасажирські версії моделі з'являться пізніше.
У німецькому Ганновері стартувало виробництво Volkswagen Multivan T7. Вен уже доступний для замовлення в Німеччині за ціною від 44 839 євро, а поставки клієнтам почнуться в листопаді. Про це повідомляє Auto-consulting.
Дизайн Volkswagen Multivan T7
Поки на заводі Volkswagen Commercial Vehicle збирають новий Volkswagen T7 виключно у версії Multivan. Інші варіанти з'являться пізніше, а тому поки у виробництві залишиться попередник Volkswagen T6.Важливо
Volkswagen Multivan 2022 запропонований у двох варіантах за довжиною — 4973 і 5173 мм. Вен переїхав на платформу MQB, як у Volkswagen Golf 8, і став схожий на гетчбек за дизайном.
Салон і комплектація Volkswagen Multivan T7
У VW Golf запозичили кермо, мініатюрний селектор КПП та сенсорні кнопки клімат-контролю. З'явилася й віртуальна панель приладів.
Новий Volkswagen Multivan T7 запропонують у версіях на 7-9 місць. Звичайно ж, збережені можливості трансформації салону. Сидіння другого ряду розвертаються на 180°, а розкладний столик тепер рухається по спеціальних рейках і регулюється за висотою. Крісла другого та третього рядів можна витягти, що збільшить об'єм багажника з 469 до 3672 л.
Базова комплектація Volkswagen Multivan поповнилася Wi-Fi, системами автоматичного гальмування, розпізнавання знаків і контролю дорожньої розмітки. Серед опцій з'явилися 840-ватна акустика та система напів автономного водіння.
Характеристики Volkswagen Multivan T7
Новий Volkswagen T7 Multivan зі старту запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (136 к.с.) і 2,0 л (204 к.с.), а також із 218-сильною гібридною установкою. Усі версії отримали 7-ступінчасту КПП із двома зчепленнями, а пізніше в якості опції запропонують повний привід.
Дволітровий 150-сильний турбодизель додадуть у 2022 році, а ось електричного Multivan більше не буде — його змінить спеціально створений електромобіль Volkswagen ID. Buzz.
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