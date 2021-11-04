Volkswagen розсекретив свій найбільший електромобіль: він стане альтернативою Multiva
Volkswagen ID.Buzz – сучасна версія культового мінівену Т1. Представлять електрокар у 2022 році.
Новий Volkswagen ID.Buzz показали в серійній версії. Електричний мінівен розсекретили під час презентації кросовера VW ID.5. Про це повідомляє сайт Motor1.
Електромобіль Volkswagen ID.Buzz представлять у середині 2022 року. Наразі прототипи моделі активно тестують у Європі й Америці.Важливо
П'ятиметровий ID.Buzz позиціонують як електричну альтернативу новому Volkswagen Multivan. А ще його вважають прямим спадкоємцем Volkswagen T1, який став культовим серед хіпі. Саме тому електрокар показали в оригінальному психоделічному забарвленні.
На шпигунських фото салону можна побачити маленьку віртуальну панель приладів і великий сенсорний екран мультимедіа. Заплановано пасажирські версії на 6-9 місць, а також вантажний варіант.
Як і всі сучасні електромобілі Volkswagen, ID.Buzz буде збудовано на модульній платформі МЕВ. Очікуються задньопривідна 204-сильна та повнопривідна 300-сильна модифікації. Запас ходу в далекобійній версії перевищить 400 км.
Раніше Фокус писав, що новий Volkswagen ID.Buzz також отримає безпілотну версію. Її навіть планують використовувати як карету швидкої допомоги.