Volkswagen розсекретив свій найбільший електромобіль: він стане альтернативою Multiva

Volkswagen ID.Buzz – сучасна версія культового мінівену Т1. Представлять електрокар у 2022 році.

Новий Volkswagen ID.Buzz показали в серійній версії. Електричний мінівен розсекретили під час презентації кросовера VW ID.5. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Електромобіль запропонують у вантажній і пасажирській версіях Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz представлять у середині 2022 року. Наразі прототипи моделі активно тестують у Європі й Америці.

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П'ятиметровий ID.Buzz позиціонують як електричну альтернативу новому Volkswagen Multivan. А ще його вважають прямим спадкоємцем Volkswagen T1, який став культовим серед хіпі. Саме тому електрокар показали в оригінальному психоделічному забарвленні.

[ + – ] Прототипи електромобіля проходять тести Фото: Motor1.com

На шпигунських фото салону можна побачити маленьку віртуальну панель приладів і великий сенсорний екран мультимедіа. Заплановано пасажирські версії на 6-9 місць, а також вантажний варіант.

[ + – ] В інтернет потрапили шпигунські фото салону Volkswagen ID.Buzz Фото: Motor1.com

Як і всі сучасні електромобілі Volkswagen, ID.Buzz буде збудовано на модульній платформі МЕВ. Очікуються задньопривідна 204-сильна та повнопривідна 300-сильна модифікації. Запас ходу в далекобійній версії перевищить 400 км.

Раніше Фокус писав, що новий Volkswagen ID.Buzz також отримає безпілотну версію. Її навіть планують використовувати як карету швидкої допомоги.