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Представлений найяскравіший і найшвидший електрокросовер Volkswagen

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Фото: Volkswagen | Volkswagen ID.5 — новий електричний купе-кросовер

Топовий Volkswagen ID.5 GTX розганяється до 100 км/год за 6,2 с. Запас ходу електромобіля — до 520 км.

Електричну лінійку Volkswagen поповнив новий ID.5. Купе-кросовер надійде в продаж у Європі з початку 2022 року і стане своєрідною іміджевою моделлю. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

Volkswagen ID.5 2022, новий Volkswagen ID.5, електромобіль Volkswagen ID.5, кросовер Volkswagen, Volkswagen ID.5 GTX
Кросовер пропонують у версіях потужністю від 170 до 299 к. с.
Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.5 2022 — стильна купеподібна версія моделі ID.4. Від побратима він відрізняється, перш за все, похилим дахом і злегка піднятою задньою частиною зі спойлером. Крім того, дещо змінено оптику. Заряджений варіант GTX відрізняється агресивнішим оформленням передньої частини.

Volkswagen ID.5 2022, новий Volkswagen ID.5, електромобіль Volkswagen ID.5, кросовер Volkswagen, Volkswagen ID.5 GTX
Volkswagen ID.5 виділяється завдяки похилому даху та задньому спойлеру
Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.5 виконаний у типовому стилі електромобілів німецького бренду. У кросовера невелика віртуальна панель приладів і великий 10-дюймовий сенсорний дисплей. Незважаючи на купеподібний дизайн, електрокар зберігає місткий багажник об'ємом 549-1 561 л.

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Комплектація Volkswagen ID.5 враховує двозонний клімат-контроль, проєкцію на лобове скло з функцією доповненої реальності, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі. ID.5 GTX також отримав спортивні сидіння.

Volkswagen ID.5 2022, новий Volkswagen ID.5, електромобіль Volkswagen ID.5, кросовер Volkswagen, Volkswagen ID.5 GTX
У кросовера невелика віртуальна приладка та великий 10-дюймовий сенсорний дисплей
Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.5 запропонований у задньопривідних версіях потужністю 170 та 204 к. с., а також у повнопривідному 299-сильному варіанті GTX. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год, тобто це найшвидший електромобіль Volkswagen наразі.

Volkswagen ID.5 2022, новий Volkswagen ID.5, електромобіль Volkswagen ID.5, кросовер Volkswagen, Volkswagen ID.5 GTX
Volkswagen ID.5 GTX отримав спортивні сидіння
Фото: Volkswagen

Усі ID.5 комплектують батареєю на 77 кВт∙год. Запас ходу складає 520 км у задньопривідних модифікаціях і 480 км — у GTX. Швидка зарядка на 75% триває приблизно пів години.

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