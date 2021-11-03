Представлений найяскравіший і найшвидший електрокросовер Volkswagen

Топовий Volkswagen ID.5 GTX розганяється до 100 км/год за 6,2 с. Запас ходу електромобіля — до 520 км.

Електричну лінійку Volkswagen поповнив новий ID.5. Купе-кросовер надійде в продаж у Європі з початку 2022 року і стане своєрідною іміджевою моделлю. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Кросовер пропонують у версіях потужністю від 170 до 299 к. с. Фото: Volkswagen

Електромобіль Volkswagen ID.5 2022 — стильна купеподібна версія моделі ID.4. Від побратима він відрізняється, перш за все, похилим дахом і злегка піднятою задньою частиною зі спойлером. Крім того, дещо змінено оптику. Заряджений варіант GTX відрізняється агресивнішим оформленням передньої частини.

[ + – ] Volkswagen ID.5 виділяється завдяки похилому даху та задньому спойлеру Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.5 виконаний у типовому стилі електромобілів німецького бренду. У кросовера невелика віртуальна панель приладів і великий 10-дюймовий сенсорний дисплей. Незважаючи на купеподібний дизайн, електрокар зберігає місткий багажник об'ємом 549-1 561 л.

Важливо

Цілком новий Nissan Qashqai скоро в Україні: які ще моделі представлять до кінця року

Комплектація Volkswagen ID.5 враховує двозонний клімат-контроль, проєкцію на лобове скло з функцією доповненої реальності, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі. ID.5 GTX також отримав спортивні сидіння.

[ + – ] У кросовера невелика віртуальна приладка та великий 10-дюймовий сенсорний дисплей Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.5 запропонований у задньопривідних версіях потужністю 170 та 204 к. с., а також у повнопривідному 299-сильному варіанті GTX. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 6,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год, тобто це найшвидший електромобіль Volkswagen наразі.

[ + – ] Volkswagen ID.5 GTX отримав спортивні сидіння Фото: Volkswagen

Усі ID.5 комплектують батареєю на 77 кВт∙год. Запас ходу складає 520 км у задньопривідних модифікаціях і 480 км — у GTX. Швидка зарядка на 75% триває приблизно пів години.

Раніше Фокус розповідав про найдешевший кросовер Volkswagen. Він коштує від 14 тисяч доларів.