Цілком новий Nissan Qashqai скоро в Україні: які ще моделі представлять до кінця року

У листопаді-грудні на український ринок виведуть одразу кілька цікавих новинок. Здебільшого це кросовери.

На кінець року на авторинку України очікується активізація. Найближчим часом дебютують одразу кілька цікавих нових моделей від різних брендів. Про це повідомляє Auto-Consulting.

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BMW

[ + – ] BMW iX3 Фото: BMW

У листопаді на український ринок виходить новий BMW iX3. Електрична версія кросовера Х3 оснащена 286-сильним мотором і має запас ходу в 440 км. Ціни стартують із 1,75 млн гривень.

DS

[ + – ] DS4 Фото: DS Automobiles

Французький преміум-бренд готує одразу дві новинки. У листопаді представлять новий DS4 другого покоління. Кросовер запропонують у двох виконаннях і з парою двигунів – 1,6-літровим 215-сильним бензиновим турбомотором та 1,5-літровим турбодизелем на 130 к. с.

[ + – ] DS9 Фото: DS Automobiles

На грудень заплановано прем'єру флагманського DS9 – великого седана Е-класу. Модель випускають у бензинових і гібридних версіях потужністю від 225 до 360 к. с.

Infiniti

[ + – ] Infiniti QX55 Фото: Nissan

До кінця року в Україні з’явиться новий Infiniti QX55. Стильний купе-кросовер позиціонується як наступник знаменитого Infiniti FX/QX80. Оснастять його 249-сильною бензиновою турбочетвіркою об'ємом 2,0 л.

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Nissan

[ + – ] Nissan Qashqai Фото: Nissan

Nissan Qashqai – одна з найочікуваніших новинок 2021 року. Кросовер став яскравішим на вигляд, більшим і просторішим, а також отримав сучасні електронні системи й економічні турбомотори.

Opel

[ + – ] Opel e-Mokka Фото: Opel

Кросовер Opel Mokka в Україні отримає електричну версію. Вона оснащена електродвигуном потужністю 136 к. с. і здатна проїхати близько 320 км без підзарядки. Прем'єра моделі очікується вже в листопаді.

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