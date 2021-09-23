В Україну привезуть стильний і нестандартний французький кросовер

DS 4 другого покоління запропонують в двох виконаннях, а також у бензиновій і дизельній версії. Продажі кросовера стартують вже найближчим часом.

Лінійку французького бренду DS Automobiles в Україні розширить новий DS 4. Модель другого покоління вийшла оригінальною і нестандартною.

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Новий DS 4 — хетчбек-кросовер С-класу, що сягає 4,4 м у довжину, 1,83 м у ширину і 1,47 м у висоту. Обсяг його багажника становить 430 л.

[ + – ] Модель запропонують у двох різних виконаннях Фото: Stellantis

Автомобіль відрізняється виразним дизайном із широкою решіткою радіатора й оригінальними "іклами" ходових вогнів. Фари світлодіодні за замовчуванням, а за доплату можуть бути і матричними. У салоні звертають на себе увагу оригінальні ромбоподібні кнопки.

[ + – ] Серед доступних опцій — проєкційний дисплей і підвіска з функцією сканування дороги Фото: Stellantis

DS 4 запропонують у двох спеціальних виконаннях — більш спортивному Performance Line і позашляховому Rivoli Cross. У першому випадку передбачені збільшені колісні диски, у другому — захисний пластиковий обвіс, рейлінги для багажника на даху та технологія Advanced Traction control для бездоріжжя.

Серед стандартного і додаткового устаткування для DS 4 — віртуальна панель приладів, проєкційний дисплей, обігрів керма, адаптивна підвіска з функцією сканування дороги. Крім того, передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

[ + – ] Новий DS 4 буде доступний з 215-сильним бензиновим турбомотором і дизелем на 130 к. с. Фото: Stellantis

Новий DS 4 запропонують з 1,6-літровим 215-сильним бензиновим турбомотором і 1,5-літровим турбодизелем потужністю 130 к. с. Обидва варіанти комплектуються 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що модельний ряд Citroen поповнив кросовер C3. Він не змінить однойменний хетчбек, а буде випускатися паралельно з ним.