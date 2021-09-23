В Украину привезут стильный и нестандартный французский кроссовер

DS 4 второго поколения предложат в двух исполнениях, а также в бензиновой и дизельной версиях. Продажи кроссовера стартуют уже в ближайшее время.

Линейку французского бренда DS Automobiles в Украине расширит новый DS 4. Модель второго поколения получилась оригинальной и нестандартной.

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Новый DS 4 – хэтчбек-кроссовер С-класса, достигающий 4,4 м в длину, 1,83 м в ширину и 1,47 м в высоту. Объем его багажника составляет 430 л.

[ + – ] Модель предложат в двух разных исполнениях Фото: Stellantis

Автомобиль отличается выразительным дизайном с широкой решеткой радиатора и оригинальными "клыками" ходовых огней. Фары светодиодные по умолчанию, а за доплату могут быть и матричными. В салоне обращают на себя внимание оригинальные ромбовидные кнопки.

[ + – ] Среди доступных опций - проекционный дисплей и подвеска с функцией сканирования дороги Фото: Stellantis

DS 4 предложат в двух специальных исполнениях – более спортивном Performance Line и внедорожном Rivoli Cross. В первом случае предусмотрены увеличенные колесные диски, во втором – защитный пластиковый обвес, рейлинги для багажника на крыше и технология Advanced Traction control для бездорожья.

Среди стандартного и дополнительного оборудования для DS 4 – виртуальная панель приборов, проекционный дисплей, обогрев руля, адаптивная подвеска с функцией сканирования дороги. Кроме того, предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

[ + – ] Новый DS 4 будет доступен с 215-сильным бензиновым турбомотором и дизелем на 130 л. с. Фото: Stellantis

Новый DS 4 предложат с 1,6-литровым 215-сильным бензиновым турбомотором и 1,5-литровым турбодизелем мощностью 130 л. с. Оба варианта комплектуются 8-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что модельный ряд Citroen пополнил кроссовер C3. Он не сменит одноименный хэтчбек, а будет выпускаться параллельно с ним.