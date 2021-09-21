Другой C3: представлен самый доступный кроссовер Citroen за $11 тысяч

Citroen провели онлайн-презентацию нового C3. Он станет самым дешевым кроссовером в линейке французской марки. Точные цены пока не сообщают, но, по предварительным данным, базовая версии будет стоить около 11 тысяч долларов.

Следует отметить, что новый Citroen C3 не является преемником популярного европейского хэтчбека В-класса, а будет выпускать параллельно с ним. В концерне Stellantis (Citroen является его частью) сообщили, что создавали кроссовер с учетом требований рынков Индии и Южной Америки, которые станут приоритетными для модели.

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[ + – ] Дизайн фар имитирует логотип Citroen Фото: Stellantis

К примеру, кроссовер Citroen C3 2022 достигает 3,98 м в длину, ведь в Индии авто длиной свыше 4 метров облагаются повышенным налогом. Высокая посадка и наклоненный капот обеспечивают лучший обзор вперед, что актуально в мегаполисах с сильным трафиком.

Относительно небольшой диаметр разворота в 10 м делает авто маневренным на загруженных городских улицах. А повышенный (180 мм) клиренс и короткие свесы кузова весьма кстати на дорогах с неровностями или легком бездорожье.

[ + – ] Модель создавали с учетом особенностей региональных рынков Фото: Stellantis

Дизайн Citroen C3 выполнен в новом фирменном стиле, дебютировавшем на старших моделях Citroen С4 и С5 X. Стреловидная передняя оптика имитирует шеврон – как на логотипе французской марки.

Хотя кроссовер Citroen C3 и позиционируется как бюджетный, в его салоне есть и цифровая панель приборов, и большой 10-дюймовый сенсорный дисплей. Среди опций есть камера заднего вида.

[ + – ] Бюджетная модель получила цифровую панель приборов и большой тачскрин Фото: Stellantis

Информацию о двигателях Citroen C3 пока не разглашают. Ожидается, что он получит 1,6-литровый 115-сильный атмосферный бензиновый двигатель и 1,2-литровые турбомоторы мощностью 110 и 130 л. с. На выбор предложат 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую КПП.

Ранее Фокус писал, что в Украине появился новый Citroen C3 Aircross. Кроссовер предложен в бензиновой и дизельной версиях.