Обновленный кроссовер Citroen C3 Aircross стартовал в Украине: объявлены цены

Новинка представлена с тремя моторами (один бензиновый и два дизельных), а цена стартует с 570 тысяч гривен.

Компактный кроссовер Citroen C3 Aircross получил радикально измененную внешность, а также новые варианты персонализации экстерьера и интерьера. На выбор предлагается три варианта силовых установок и два уровня оснащения с возможностью заказа дополнительных опций.

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Изменения дизайна привнесли с собой и важные технические улучшения. Так, теперь все версии C3 Aircross имеют в оснащении светодиодные фары ECO LED. Также автомобиль получил 9-дюймовый сенсорный дисплей медиасистемы, а возможности персонализации экстерьера и интерьера расширены: предлагается четыре пакета внешней персонализации, возможность контрастного окраса крыши в черный или белый цвет, четыре варианта отделки салона.

В Украине автомобиль доступен с одним из трех моторов. Первый — 1,6-литровый турбодизель HDi 92 мощностью в 92 л.с. и крутящим моментом в 230 Нм в паре с 5-ступенчатой "механикой". Второй — бензиновый турбомотор PureTech 1.2 с отдажчей 110 л.с. и 205 Нм в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Наконец третий двигатель — это 1,5-литровый турбодизель BlueHDi 120: мощность 120 л.с. и крутящий момент 300 Нм. Данному мотору также положен 6-ступенчатый "автомат".

Цены на новый Citroen C3 Aircross:

1.6 HDi 92 МКПП FEEL Pack — от 570 700 грн

1.2 PureTech 110 АКПП-6 SHINE — от 622 800 грн

1.5 BlueHDi 120 S&S АКПП-6 SHINE — от 651 800 грн.

Ранее Фокус сообщал, что легендарный классический Citroen DS превратили в электромобиль. Конвертацию выполнили в Великобритании, запас хода на одной зарядке достигает 320 км.

Также мы рассказывали, что новый Citroen C4 в краш-тестах Euro NCAP заработал 4 звезды из пяти возможных. Новинку подвели защита пешеходов и системы превентивной безопасности.