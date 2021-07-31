"Богиню" Citroen превратили в электромобиль

Классический Citroen DS после переделки небольшой британской компанией Electrogenic обладает запасом хода на одной зарядке до 320 км.

В Великобритании в последние годы серьезным спросом пользуются электромобили, переделанные из классических автомобилей. С каждым годом классическим машинам труднее и труднее соответствовать экологическим нормам, некоторые города запрещают им въезд и вводят прочие ограничения. Трансформация в электрокар решает многие проблемы. Но добавляет и новых.

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Оксфордская фирма Electrogenic так и осталась бы одной из многих, если бы не решилась первой перевести на электротягу Citroen DS — легендарную "Богиню". Модель знаменита тем, что оснащалась гидропневматической подвеской, усилителем руля и тормозов, которые были завязаны в единую систему. Этим автомобилем пользовался президент Франции Шарль де Голь, она снималась в многочисленных фильмах.

98-сильный бензиновый мотор был заменен на электродвигатель собственной конструкции, который развивает 122 л.с. Конструкторам удалось сохранить оригинальную механическую трансмиссию с рычагом переключения на рулевой колонке. Изначально насос гидравлики приводился в движение от ДВС. Чтобы сохранить работоспособность гидропневматической подвески, пришлось подобрать для нее современный почти бесшумный электрический насос.

Аккумуляторная батарея емкостью 48,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 225 км. Если в багажном отсеке разместить опциональный аккумулятор, то запас хода увеличится до 320 км. Батарея способна заряжаться со скоростью до 29 кВт/ч. Сам разъем зарядки спрятали под крышкой горловины бензобака. Снаружи отличить "электричку" можно только по отсутствию выхлопной трубы и небольшому скромному шильдику на корме седана.

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