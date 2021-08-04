Оновлений кросовер Citroen C3 Aircross стартував в Україні: оголошені ціни

Новинка представлена з трьома моторами (один бензиновий і два дизельних), а ціна стартує від 570 тисяч гривень.

Компактний кросовер Citroen C3 Aircross отримав радикально змінений вигляд, а також нові варіанти персоналізації екстер'єру й інтер'єру. На вибір пропонується три варіанти силових установок і два рівні оснащення з можливістю замовлення додаткових опцій.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Зміни дизайну привнесли з собою і важливі технічні поліпшення. Тепер усі версії C3 Aircross мають в оснащенні світлодіодні фари ECO LED. Також автомобіль отримав 9-дюймовий сенсорний дисплей медіасистеми, а можливості персоналізації екстер'єру й інтер'єру розширені: пропонується чотири пакети зовнішньої персоналізації, можливість контрастного забарвлення даху в чорний або білий колір, чотири варіанти обробки салону.

В Україні автомобіль доступний із одним з трьох моторів. Перший — 1,6-літровий турбодизель HDi 92 потужністю в 92 к.с. і обертовим моментом в 230 Нм в парі з 5-ступінчастою "механікою". Другий — бензиновий турбомотор PureTech 1.2 з отдажчей 110 к.с. і 205 Нм в парі з 6-ступінчастою автоматичною трансмісією. Нарешті третій двигун — це 1,5-літровий турбодизель BlueHDi 120: потужність 120 к.с. і крутний момент 300 Нм. Цьому мотору також покладено 6-ступінчастий "автомат".

Ціни на новий Citroen C3 Aircross:

1.6 HDi 92 МКПП FEEL Pack — від 570 700

1.2 PureTech 110 АКПП-6 SHINE — від 622 800

1.5 BlueHDi 120 S & S АКПП-6 SHINE — від 651 800.

Раніше Фокус повідомляв, що легендарний класичний Citroen DS перетворили на електромобіль. Конвертацію виконали в Великобританії, запас ходу на одній зарядці досягає 320 км.

Також ми розповідали, що новий Citroen C4 в краш-тестах Euro NCAP заробив 4 зірки з п'яти можливих. Новинку підвели захист пішоходів і системи превентивної безпеки.