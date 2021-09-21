Інший C3: представлений найдоступніший кросовер Citroen за $11 тисяч

Citroen провели онлайн-презентацію нового C3. Він стане найдешевшим кросовером у лінійці французької марки. Точні ціни поки не повідомляють, але, за попередніми даними, базова версії коштуватиме близько 11 тисяч доларів.

Варто зазначити, що новий Citroen C3 не є наступником популярного європейського хетчбека В-класу, а буде випускатися паралельно з ним. У концерні Stellantis (Citroen є його частиною) повідомили, що створювали кросовер з урахуванням вимог ринків Індії та Південної Америки, які стануть пріоритетними для моделі.

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[ + – ] Дизайн фар імітує логотип Citroen Фото: Stellantis

Наприклад, кросовер Citroen C3 2022 досягає 3,98 м завдовжки, адже в Індії авто завдовжки понад 4 метри обкладаються підвищеним податком. Висока посадка і нахилений капот забезпечують кращий огляд вперед, що актуально в мегаполісах із сильним трафіком.

Відносно невеликий діаметр розвороту в 10 м робить авто маневреним на завантажених міських вулицях. А підвищений (180 мм) кліренс і короткі звиси кузова вельми до речі на дорогах з нерівностями або легкому бездоріжжі.

[ + – ] Модель створювали з урахуванням особливостей регіональних ринків Фото: Stellantis

Дизайн Citroen C3 виконаний у новому фірмовому стилі, що дебютував на старших моделях Citroen С4 і С5 X. Стрілоподібна передня оптика імітує шеврон — як на логотипі французької марки.

Хоча кросовер Citroen C3 і позиціюється як бюджетний, у його салоні є і цифрова панель приладів, і великий 10-дюймовий сенсорний дисплей. Серед опцій є камера заднього виду.

[ + – ] Бюджетна модель отримала цифрову панель приладів і великий тачскрін Фото: Stellantis

Інформацію про двигуни Citroen C3 поки не розголошують. Очікується, що він отримає 1,6-літровий 115-сильний атмосферний бензиновий двигун і 1,2-літрові турбомотори потужністю 110 і 130 л. с. На вибір запропонують 5-ступеневу механічну або 6-ступеневу автоматичну КПП.

Раніше Фокус писав, що в Україні з'явився новий Citroen C3 Aircross. Кросовер запропонований у бензиновій і дизельній версії.