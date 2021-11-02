Полностью новый Nissan Qashqai скоро в Украине: какие еще модели представят до конца года
В ноябре-декабре на украинский рынок выведут сразу несколько интересных новинок. В большинстве своем это кроссоверы.
Под конец года на авторынке Украины ожидается активизация. В ближайшее время дебютируют сразу несколько интересных новых моделей от разных брендов. Об этом сообщает Auto-Consulting.
BMW
В ноябре на украинский рынок выходит новый BMW iX3. Электрическая версия кроссовера Х3 оснащена 286-сильным мотором и обладает запасом хода в 440 км. Цены стартуют с 1,75 млн. гривен.
DS
Француский премиум-бренд готовит сразу две новинки. В ноябре представят новый DS4 второго поколения. Кроссовер предложат в двух исполнениях и с парой двигателей – 1,6-литровым 215-сильным бензиновым турбомотором и 1,5-литровым турбодизелем на 130 л. с.
На декабрь запланирована премьера флагманского DS9 – большого седана Е-класса. Модель выпускают в бензиновых и гибридных версиях мощностью от 225 до 360 л. с.
Infiniti
До конца года в Украине появится новый Infiniti QX55. Стильный купе-кроссовер позиционируется, как преемник знаменитого Infiniti FX/QX80. Оснастят его 249-сильной бензиновой турбочетверкой объемом 2,0 л.Важно
Nissan
Nissan Qashqai – одна из самых ожидаемых новинок 2021 года. Кроссовер стал ярче на вид, крупнее и просторнее, а также обрел современные электронные системы и экономичные турбомоторы.
Opel
Кроссовер Opel Mokka в Украине получит электрическую версию. Она оснащена электромотором мощностью 136 л. с. и способна проехать около 320 км без подзарядки. Премьера модели ожидается уже в ноябре.
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