В Україні з'явився новий Citroen C4 2021

Новий Citroen C4 третього покоління поєднує риси хетчбека і кросовера. На українському ринку зі старту з'являться бензинові та дизельні версії.

В Україну привезли новий Citroen C4. Хетчбек вже з'явився в автосалонах французького бренду і продається за ціною від 517 100 гривень. Про це повідомляє офіційне представництво концерну Stellantis в Україні.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Citroen C4 2021 серйозно змінився. У хетчбека динамічна купеподібна лінія даху, а діодна передня і задня оптика імітує логотип Citroen. До того ж, авто знайшло позашляхові риси — йому збільшили кліренс і додали захисний пластиковий обвіс.

[ + – ] Оптика С4 імітує логотип Citroen Фото: Stellantis

Новий Citroen C4 в Україні пропонують в трьох версіях:

1,2 л турбо бензин потужністю 100 к. с. і 6-ступінчаста механічна КПП;

і 6-ступінчаста механічна КПП; 1,2 л турбо бензин потужністю 155 к. с. і 8-ступінчаста автоматична КПП;

і 8-ступінчаста автоматична КПП; 1,5 л турбодизель потужністю 130 к. с. і 8-ступінчаста автоматична КПП.

Хетчбек отримав підвіску Progressive Hydraulic Cushions — амортизаторами з гідравлічними упорами зверху і знизу. Вони покращують комфорт їзди, але при цьому не настільки складні та дорогі, як пневмопідвіска.

Важливо

В Україні різко зросло автовиробництво

Базова комплектація Citroen C4 Live враховує віртуальну панель приладів, кондиціонер, підігрів сидінь, круїз-контроль з обмежувачем швидкості та контроль втоми водія. У варіанті Feel (від 585 200 грн) додані клімат-контроль, камера заднього виду, обігрів керма і 10-дюймовий сенсорний дисплей.

[ + – ] У більш дорогих версіях передбачений великий 10-дюймовий тачскрін Фото: Stellantis

Топовий варіант Shine (від 712 400) отримав безключевий доступ, проекційний дисплей, адаптивний круїз-контроль. Крім того, в цьому випадку передбачений комплекс систем безпеки — автоматичне екстрене гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, управління світлом фар.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні анонсували появу преміального французького кросовера DS4. Друге покоління моделі кардинально змінилося.