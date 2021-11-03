Представлен самый яркий и самый быстрый электрокроссовер Volkswagen

Топовый Volkswagen ID.5 GTX разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с. Запас хода электромобиля – до 520 км.

Электрическую линейку Volkswagen пополнил новый ID.5. Купе-кроссовер поступит в продажу в Европе с начала 2022 года и станет своего рода имиджевой моделью. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

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[ + – ] Кроссовер предлагают в версиях мощностью от 170 до 299 л. с. Фото: Volkswagen

Электромобиль Volkswagen ID.5 2022 – стильная купеобразная версия модели ID.4. От собрата он отличается, прежде всего, покатой крышей и слегка приподнятой задней частью со спойлером. Кроме того, у несколько изменена оптика. Заряженный вариант GTX отличается более агрессивным оформлением передней части.

[ + – ] Volkswagen ID.5 выделяется благодаря покатой крыше и заднему спойлеру Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen ID.5 выполнен в типичном стиле электромобилей немецкого бренда. У кроссовера небольшая виртуальная приборная панель и крупный 10-дюймовый сенсорный дисплей. Несмотря на купеобразный дизайн, электрокар сохраняет вместительный багажник объемом 549-1561 л.

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Комплектация Volkswagen ID.5 включает двухзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло с функцией дополненной реальности, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. ID.5 GTX также получил спортивные сиденья.

[ + – ] У кроссовера небольшая виртуальная приборка и крупный 10-дюймовый сенсорный дисплей Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.5 предложен в заднеприводных версиях мощностью 170 и 204 л. с., а также в полноприводном 299-сильном варианте GTX. В последнем случае разгон до 100 м/ч занимает 6,2 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч, то есть это самый быстрый электромобиль Volkswagen на данный момент.

[ + – ] Volkswagen ID.5 GTX получил спортивные сиденья Фото: Volkswagen

Все ID.5 комплектуют батареей на 77 кВт∙ч. Запас хода составляет 520 км в залнеприводных модификациях и 480 км – в GTX. Быстрая зарядка на 75% занимает около получаса.

Ранее Фокус рассказывал о самом дешевом кроссовере Volkswagen. Он стоит от 14 тыс. долларов.