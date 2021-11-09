Hyundai презентовали оригинальный электромобиль с пианино в салоне (фото)

Hyundai Grandeur Heritage Series посвятили 35-летию модели бизнес-класса. Классический седан получил современную "начинку".

Опубликованы фото электромобиля Hyundai Grandeur Heritage Series. Старый седан 1986 года решили электрифицировать и доработать к его 35-летию. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Работы над проектом заняли восемь месяцев. Автомобиль получил электромотор и батарею, хотя пока характеристики Hyundai Grandeur Heritage Series не разглашают. По предварительным данным, силовую установку позаимствовали у Hyundai Ioniq 5.

[ + – ] Передняя панель имитирует крышку пианино Фото: Hyundai

В стиле Ioniq 5 выполнена и оптика Hyundai Grandeur Heritage Series. Автомобиль получил пиксельные светодиодные фары и фонари.

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Салон Hyundai Grandeur кардинально переделали. В отделке использованы кожа, дерево и бархат, установлены новые передние сиденья. Появились сразу три дисплея.

[ + – ] Hyundai Grandeur празднует 35-летие [ + – ] Силовую установку позаимствовали у Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Графика дисплея имитирует клавиши пианино [ + – ] Передние сидентя заменены [ + – ] В отделке использованы кожа и бархат

Вместе с Hyundai над интерьером поработал производитель музыкальных инструментов Samick, поэтому передняя панель имитирует крышку пианино, а графика одного из сенсорных экранов выполнена в виде клавиш инструмента.

Это уже не первый подобный ретро-электрокар от корейского бренда. Ранее таким же образом переделали Hyundai Pony – первую модель марки. А вскоре в электромобиль превратят внедорожник Hyundai Galloper.

Ранее Фокус рассказывал о будущем электрокроссовере Hyundai Ioniq 7. Он станет самым большим электромобилем марки.