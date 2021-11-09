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Hyundai презентовали оригинальный электромобиль с пианино в салоне (фото)

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Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Фото: Hyundai | За основу взяли Hyundai Grandeur 1986 года

Hyundai Grandeur Heritage Series посвятили 35-летию модели бизнес-класса. Классический седан получил современную "начинку".

Опубликованы фото электромобиля Hyundai Grandeur Heritage Series. Старый седан 1986 года решили электрифицировать и доработать к его 35-летию. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Работы над проектом заняли восемь месяцев. Автомобиль получил электромотор и батарею, хотя пока характеристики Hyundai Grandeur Heritage Series не разглашают. По предварительным данным, силовую установку позаимствовали у Hyundai Ioniq 5.

Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Передняя панель имитирует крышку пианино
Фото: Hyundai

В стиле Ioniq 5 выполнена и оптика Hyundai Grandeur Heritage Series. Автомобиль получил пиксельные светодиодные фары и фонари.

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Салон Hyundai Grandeur кардинально переделали. В отделке использованы кожа, дерево и бархат, установлены новые передние сиденья. Появились сразу три дисплея.

Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Hyundai Grandeur празднует 35-летие
Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Силовую установку позаимствовали у Hyundai Ioniq 5
Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Графика дисплея имитирует клавиши пианино
Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Передние сидентя заменены
Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
В отделке использованы кожа и бархат
Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986
Hyundai Grandeur Heritage Series, Hyundai Grandeur, электромобиль Hyundai Grandeur, Hyundai Grandeur 1986

Вместе с Hyundai над интерьером поработал производитель музыкальных инструментов Samick, поэтому передняя панель имитирует крышку пианино, а графика одного из сенсорных экранов выполнена в виде клавиш инструмента.

Это уже не первый подобный ретро-электрокар от корейского бренда. Ранее таким же образом переделали Hyundai Pony – первую модель марки. А вскоре в электромобиль превратят внедорожник Hyundai Galloper.

Ранее Фокус рассказывал о будущем электрокроссовере Hyundai Ioniq 7. Он станет самым большим электромобилем марки.