Новий Ford Mondeo 2022 розсекречено на перших фото

Ford Mondeo нового покоління дебютує у 2022 році в бензиновій версії. Згодом з'явиться плаг-ін гібрид.

Опубліковано перші фото Ford Mondeo п'ятого покоління. Популярну модель D-класу все ж таки вирішили не відправляти на пенсію, і у 2022 році нова модель надійде у продаж. Розсекретило седан міністерство промисловості Китаю, повідомляє Motor1.

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Саме в Китаї на заводі Changan-Ford і збиратимуть новий Ford Mondeo. Поки не зрозуміло, чи з'явиться модель у Європі – на підприємстві в Іспанії виробництво нинішнього покоління планують зупинити в березні. А американського брата-близнюка Mondeo – Ford Fusion – припинили випускати рік тому.

[ + – ] Новий Ford Mondeo випускатимуть у Китаї Фото: Motor1.com

Ford Mondeo 2022 підріс до 4935 мм у довжину при колісній базі 2945 мм. Дизайн витриманий у дусі кросовера Evos, у якого для седана запозичили платформу. Величезна решітка радіатора поєднується з вузькими діодними фарами. Ліхтарі ж виконані в стилі електрокросовера Ford Mustang Mach-E.

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На фото розсекретили спортивну версію ST-Line. Вона відрізняється аеродинамічним обважуванням, заднім спойлером і 19-дюймовими легкосплавними дисками.

[ + – ] Версія ST-Line дізнається за обважуванням, заднім спойлером і 19-дюймовими дисками. Фото: Motor1.com

У Ford Evos запозичили й 2,0-літровий бензиновий турбомотор потужністю 238 к. с. і 8-ступінчасту автоматичну КПП. Згодом лінійку розширить гібрид Ford Mondeo, що заряджається.

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