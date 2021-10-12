Знайомий незнайомець: новий Ford Tourneo Connect офіційно представлений

Новий Ford Tourneo Connect поріднився з Volkswagen Caddy. Уперше в історії модель отримала повний привід.

Ford презентував новий Tourneo Connect. Мінівен надійде в продаж із початку 2022 року, а пізніше до нього приєднається й вантажний фургон. Про це повідомляє офіційний сайт Ford.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Повнопривідна версія впізнається по пластиковому обважуванню Фото: Ford

Ford Tourneo Connect 2022 виявився знайомим на вигляд. Справа в тому, що мінівен створений спільно з Volkswagen і став близьким родичем VW Caddy. Зовні він відрізняється від побратима дизайном передньої частини з широкими ґратами радіатора та стрілоподібними діодними фарами.

[ + – ] Продажі Ford Tourneo Connect стартують на початку 2022 року Фото: Ford

Салон Ford Tourneo Connect також дуже схожий із інтер'єром VW Caddy. Уперше за доплату доступна віртуальна панель приладів, а сенсорний дисплей мультимедіа збільшений до 8,25 дюймів у базовій версії та 10 дюймів — у дорожчих комплектаціях. Мінівен доступний у двох варіантах довжиною на 5 і 7 місць. Максимальний об'єм багажника досягає 2,6 куб. м у короткій версії і 3.1 куб. м — у довгій.

[ + – ] Сенсорний дисплей мультимедіа збільшений у розмірах Фото: Ford

Новий Ford Tourneo Connect пропонують із 1,5-літровим 115-сильним бензиновим турбомотором і 2,0-літровими турбодизелями потужністю 102 і 122 к. с. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями. Вперше для моделі пропонують повний привід, причому в цьому випадку Tourneo Connect отримує ще й захисний пластиковий обвіс.

[ + – ] Запропонують версії на 5 і 7 місць Фото: Ford

Слід зазначити, що Ford і Volkswagen останнім часом активно співпрацюють. Зокрема, інженери двох концернів спільно розробляють пікапи Ford Ranger і Volkswagen Amarok нового покоління.

Також раніше Фокус повідомляв, що Ford Fiesta пройшов оновлення. Хетчбеку змінили дизайн і розширили перелік опцій.