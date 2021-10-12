Знакомый незнакомец: новый Ford Tourneo Connect официально представлен

Новый Ford Tourneo Connect породнился с Volkswagen Caddy. Впервые в истории модель получила полный привод.

Ford презентовал новый Tourneo Connect. Минивэн поступит в продажу с начала 2022 года, а позже к нему присоединится и грузовой фургон. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Полноприводная версия узнается по пластиковому обвесу Фото: Ford

Ford Tourneo Connect 2022 оказался знакомым на вид. Дело в том, что минивэн создан совместно с Volkswagen и стал близким родственником VW Caddy. Внешне он отличается от собрата дизайном передней части с широкой решеткой радиатора и стреловидными диодными фарами.

[ + – ] Продажи Ford Tourneo Connect стартуют в начале 2022 года Фото: Ford

Салон Ford Tourneo Connect также очень схож с интерьером VW Caddy. Впервые за доплату доступна виртуальная панель приборов, а сенсорный дисплей мультимедиа увеличен до 8,25 дюймов в базовой версии и 10 дюймов – в более дорогих комплектациях. Минивэн доступен в двух вариантах по длине на 5 и 7 мест. Максимальный объем багажника достигает 2,6 куб. м в короткой версии и 3.1 куб. м — в длинной.

[ + – ] Сенсорный дисплей мультимедиа увеличен в размерах Фото: Ford

Новый Ford Tourneo Connect предлагают с 1,5-литровым 115-сильным бензиновым турбомотором и 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 102 и 122 л. с. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Впервые для модели предлагают полный привод, причем в этом случае Tourneo Connect получает еще и защитный пластиковый обвес.

[ + – ] Предложат версии на 5 и 7 мест Фото: Ford

Следует отметить, что Ford и Volkswagen в последнее время активно сотрудничают. В частности, инженеры двух концернов совместно разрабатывают пикапы Ford Ranger и Volkswagen Amarok нового поколения.

Также ранее Фокус сообщал, что Ford Fiesta прошел обновление. Хэтчбеку изменили дизайн и расширили перечень опций.