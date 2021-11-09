Новый Ford Mondeo 2022 рассекречен на первых фото

Ford Mondeo нового поколения дебютирует в 2022 году в бензиновой версии. Позже появится плаг-ин гибрид.

Опубликованы первые фото Ford Mondeo пятого поколения. Популярную модель D-класса все же решили не отправлять на пенсию и в 2022 году новая модель поступит в продажу. Рассекретило седан министерство промышленности Китая, сообщает Motor1.

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Именно в Китае на заводе Changan-Ford и будут собирать новый Ford Mondeo. Пока неясно, появится ли модель в Европе – на предприятии в Испании производство нынешнего ее поколения планируют остановить в марте. А американского брата-близнеца Mondeo – Ford Fusion – прекратили выпускать год назад.

[ + – ] Новый Ford Mondeo будут выпускать в Китае Фото: Motor1.com

Ford Mondeo 2022 подрос до 4935 мм в длину при колесной базе в 2945 мм. Дизайн выдержан в духе кроссовера Evos, у которого для седана позаимствовали платформу. Огромная решетка радиатора сочетается с узкими диодными фарами. Фонари же выполнены в стиле электрокроссовера Ford Mustang Mach-E.

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На фото рассекретили спортивную версию ST-Line. Она отличается аэродинамическим обвесом, задним спойлером и 19-дюймовыми легкосплавными дисками.

[ + – ] Версия ST-Line узнается по обвесу, заднему спойлеру и 19-дюймовым дискам Фото: Motor1.com

У Ford Evos позаимствовали и 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л. с., и 8-ступенчатую автоматическую КПП. Со временем линейку расширит подзаряжаемый гибрид Ford Mondeo.

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