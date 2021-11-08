Kia готовит семейный электрокроссовер: первые подробности и тизер

Kia EV9 – семиместный электромобиль мощностью 313 л. с. Представят его через несколько дней.

Опубликован первый тизер Kia EV9. Большой электрический кроссовер официально представят 11 ноября в предсерийной версии, а в 2022 году появится и серийная модель. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице корейской марки.

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Изображение дает возможность разглядеть угловатый силуэт электрокара с высоким капотом. Новый Kia EV9 станет самым большим электрокаром бренда. По размерам он заметно крупнее, чем кроссовер Sorento и лишь немного меньше модели Telluride, разработанной для американского рынка.

[ + – ] Kia EV9 станет самым крупным электромобилем марки Фото: Kia

Семиместный электрический кроссовер Kia будет собратом Hyundai Ioniq 7, которого также планируют показать в нынешнем месяце. Обе модели построят на платформе E-GMP, созданной специально для электрокаров. Впрочем, Kia EV9 будет дешевле собрата.

Электромобиль Kia EV9 в базовой версии оснастят полным приводом и двумя моторами суммарной мощностью 313 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт∙ч. Запас хода составит примерно 480 км, а быстрая зарядка на 80% займет около получаса. Вполне возможно, что в будущем появятся и более мощные варианты модели.

Ранее Фокус сообщал о еще одном большом внедорожнике Kia. Автомобиль является аналогом знаменитого Hummer.