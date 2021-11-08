Kia готує сімейний електрокросовер: перші подробиці та тизер

Kia EV9 – семимісний електромобіль потужністю 313 к.с. Представлять його за кілька днів.

Опубліковано перший тизер Kia EV9. Великий електричний кросовер офіційно представлять 11 листопада у передсерійній версії, а 2022 року з'явиться і серійна модель. Про це повідомляється на офіційній Instagram-сторінці корейської марки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зображення дає можливість розглянути незграбний силует електрокара з високим капотом. Новий Kia EV9 стане найбільшим електрокаром бренду. За розмірами він помітно більший, ніж кросовер Sorento і лише трохи менше моделі Telluride, розробленої для американського ринку.

[ + – ] Kia EV9 стане найбільшим електромобілем марки Фото: Kia

Семимісний електричний кросовер Kia буде побратимом Hyundai Ioniq 7, який також планують показати цього місяця. Обидві моделі збудують на платформі E-GMP, створеній спеціально для електрокарів. Втім, Kia EV9 буде дешевшим побратимом.

Електромобіль Kia EV9 у базовій версії оснастять повним приводом та двома двигунами сумарною потужністю 313 к.с. та акумуляторною батареєю ємністю 100 кВт∙год. Запас ходу становитиме приблизно 480 км, а швидка зарядка на 80% займе близько пів години. Цілком можливо, що в майбутньому з'являться і потужніші варіанти моделі.

Раніше Фокус повідомляв про ще одного великого позашляховика Kia. Авто є аналогом знаменитого Hummer.