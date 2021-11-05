Корейський Hummer: Kia показали величезний позашляховик із сюрпризом усередині

Позашляховик є мобільною електростанцією, призначеною для використання в районах стихійного лиха. У його основі лежить військовий Kia KLTV.

На промисловій виставці в Китаї презентували концепт-кар Kia RHGV. Великий рамний позашляховик є аналогом знаменитого Hummer H1. Про це повідомляє "Дром".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] В основі авто лежить військовий Kia KLTV Фото: Kia

RHGV розшифровується як Rescue Hydrogen Generator Vehicle ("рятувальний автомобіль із водневим генератором"). Автомобіль оснастили мініелектростанцією: у вантажному відсіку сховано паливні осередки, де шляхом реакції водню виробляється електроенергія. Kia RHGV покликаний допомагати в зонах стихійного лиха — живити струмом напругою 220 або 380 різне електрообладнання.

Важливо

Електромобіль Nissan Leaf став оригінальним кросовером

Концепт-кар створено з урахуванням Kia KLTV – корейського аналога HMMWV (армійського варіанта Hummer H1). Він натякає, що невдовзі в продаж може надійти громадянська версія моделі — чутки про неї ходили давно.

[ + – ] Авто створили для допомоги в районах стихійного лиха Фото: Kia

Позашляховик оснащений 3,0-літровим 225- сильним турбодизелем Hyundai та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Kia KLTV розвиває 130 км/год, а його вантажопідйомність – 1000 кг. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

Раніше Фокус розповідав про флагманський електрокросовер Hyundai. Він з'явиться у 2023 році.