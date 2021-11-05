Електромобіль Nissan Leaf став оригінальним кросовером

Електромобіль Nissan Leaf підготували до бездоріжжя. Тюнінг-пакети вже надійшли у виробництво.

Японське ательє ESB Custom Innovation взялося за незвичайний тюнінг Nissan Leaf. Популярний електромобіль перетворюють на кросовер. Про це повідомляє сайт Carscoops.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За основу взяли електромобіль Nissan Leaf першого покоління. Його кліренс збільшений на 30 мм (до 190 мм), додані 17-дюймові диски з позашляховими шинами та захисний пластиковий обвіс.

[ + – ] У Nissan Leaf з'явилися пластиковий обвіс і багажник на даху Фото: carscoops.com

Крім того, днище прикрите металевими пластинами. На даху з'явилися додаткова світлодіодна оптика та невеликий багажник.

Доробки, звичайно, погіршили аеродинаміку Nissan Leaf і зменшили його запас ходу, але електрокар тепер краще почувається на бездоріжжі. Силова установка залишилася незмінною: хетчбек оснащений 109-сильним електромотором і акумуляторною батареєю ємністю 30 кВт∙год.

[ + – ] Дорожній просвіт збільшено Фото: carscoops.com

Позашляховий тюнінг Nissan Leaf уже поставили на потік. Весь пакет доробок коштує 76 тис. єн (668 доларів). Утім, можна вибирати окремі елементи:

новий передній бампер і захист днища – 281 долар

збільшення кліренсу – 281 долар

позашляховий обвіс – 229 доларів

колеса та шини – 167 доларів

Важливо

В Україні підскочив попит на електрокари: названо найпопулярніші моделі

Раніше Фокус повідомляв, що новий Nissan Leaf третього покоління таки стане кросовером. Перші зображення моделі вже потрапили до інтернету.