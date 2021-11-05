Електромобіль Nissan Leaf став оригінальним кросовером
Електромобіль Nissan Leaf підготували до бездоріжжя. Тюнінг-пакети вже надійшли у виробництво.
Японське ательє ESB Custom Innovation взялося за незвичайний тюнінг Nissan Leaf. Популярний електромобіль перетворюють на кросовер. Про це повідомляє сайт Carscoops.
За основу взяли електромобіль Nissan Leaf першого покоління. Його кліренс збільшений на 30 мм (до 190 мм), додані 17-дюймові диски з позашляховими шинами та захисний пластиковий обвіс.
Крім того, днище прикрите металевими пластинами. На даху з'явилися додаткова світлодіодна оптика та невеликий багажник.
Доробки, звичайно, погіршили аеродинаміку Nissan Leaf і зменшили його запас ходу, але електрокар тепер краще почувається на бездоріжжі. Силова установка залишилася незмінною: хетчбек оснащений 109-сильним електромотором і акумуляторною батареєю ємністю 30 кВт∙год.
Позашляховий тюнінг Nissan Leaf уже поставили на потік. Весь пакет доробок коштує 76 тис. єн (668 доларів). Утім, можна вибирати окремі елементи:
- новий передній бампер і захист днища – 281 долар
- збільшення кліренсу – 281 долар
- позашляховий обвіс – 229 доларів
- колеса та шини – 167 доларів
Раніше Фокус повідомляв, що новий Nissan Leaf третього покоління таки стане кросовером. Перші зображення моделі вже потрапили до інтернету.