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Электромобиль Nissan Leaf стал оригинальным кроссовером

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Кроссовер Nissan Leaf, тюнинг Nissan Leaf, Nissan Leaf, электромобиль Nissan Leaf
Фото: carscoops.com | Тюнинг-пакет стоит 668 долларов

Электромобиль Nissan Leaf подготовили к бездорожью. Тюнинг-пакеты уже поступили в производство.

Японское ателье ESB Custom Innovation взялось за необычный тюнинг Nissan Leaf. Популярный электромобиль превращают в кроссовер. Об этом сообщает сайт Carscoops.

За основе взяли электромобиль Nissan Leaf первого поколения. Его клиренс увеличен на 30 мм (до 190 мм), добавлены 17-дюймовые диски с внедорожными шинами и защитный пластиковый обвес.

Кроссовер Nissan Leaf, тюнинг Nissan Leaf, Nissan Leaf, электромобиль Nissan Leaf
У Nissan Leaf появились пластиковый обвес и багажник на крыше
Фото: carscoops.com

Кроме того, днище прикрыто металлическими пластинами. На крыше появились дополнительная светодиодная оптика и небольшой багажник.

Доработки, конечно, ухудшили аэродинамику Nissan Leaf и уменьшили его запас хода, но зато электрокар теперь лучше чувствует себя на бездорожье. Силовая установка осталась прежней: хэтчбек оснащен 109-сильным электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 30 кВт∙ч.

Кроссовер Nissan Leaf, тюнинг Nissan Leaf, Nissan Leaf, электромобиль Nissan Leaf
Дорожный просвет увеличен
Фото: carscoops.com

Внедорожный тюнинг Nissan Leaf уже поставили на поток. Весь пакет доработок стоит 76 тыс. иен (668 долларов). Впрочем, можно выбирать и отдельные элементы:

  • новый передний бампер и защита днища – 281 доллар
  • увеличение клиренса – 281 доллар
  • внедорожный обвес – 229 долларов
  • колеса и шины – 167 долларов
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Ранее Фокус сообщал, что новый Nissan Leaf третьего поколения все-таки станет кроссовером. Первые изображения модели уже попали в интернет.