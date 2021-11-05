Электромобиль Nissan Leaf стал оригинальным кроссовером

Электромобиль Nissan Leaf подготовили к бездорожью. Тюнинг-пакеты уже поступили в производство.

Японское ателье ESB Custom Innovation взялось за необычный тюнинг Nissan Leaf. Популярный электромобиль превращают в кроссовер. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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За основе взяли электромобиль Nissan Leaf первого поколения. Его клиренс увеличен на 30 мм (до 190 мм), добавлены 17-дюймовые диски с внедорожными шинами и защитный пластиковый обвес.

[ + – ] У Nissan Leaf появились пластиковый обвес и багажник на крыше Фото: carscoops.com

Кроме того, днище прикрыто металлическими пластинами. На крыше появились дополнительная светодиодная оптика и небольшой багажник.

Доработки, конечно, ухудшили аэродинамику Nissan Leaf и уменьшили его запас хода, но зато электрокар теперь лучше чувствует себя на бездорожье. Силовая установка осталась прежней: хэтчбек оснащен 109-сильным электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 30 кВт∙ч.

[ + – ] Дорожный просвет увеличен Фото: carscoops.com

Внедорожный тюнинг Nissan Leaf уже поставили на поток. Весь пакет доработок стоит 76 тыс. иен (668 долларов). Впрочем, можно выбирать и отдельные элементы:

новый передний бампер и защита днища – 281 доллар

увеличение клиренса – 281 доллар

внедорожный обвес – 229 долларов

колеса и шины – 167 долларов

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Ранее Фокус сообщал, что новый Nissan Leaf третьего поколения все-таки станет кроссовером. Первые изображения модели уже попали в интернет.