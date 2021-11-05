Электромобиль Nissan Leaf стал оригинальным кроссовером
Электромобиль Nissan Leaf подготовили к бездорожью. Тюнинг-пакеты уже поступили в производство.
Японское ателье ESB Custom Innovation взялось за необычный тюнинг Nissan Leaf. Популярный электромобиль превращают в кроссовер. Об этом сообщает сайт Carscoops.
За основе взяли электромобиль Nissan Leaf первого поколения. Его клиренс увеличен на 30 мм (до 190 мм), добавлены 17-дюймовые диски с внедорожными шинами и защитный пластиковый обвес.
Кроме того, днище прикрыто металлическими пластинами. На крыше появились дополнительная светодиодная оптика и небольшой багажник.
Доработки, конечно, ухудшили аэродинамику Nissan Leaf и уменьшили его запас хода, но зато электрокар теперь лучше чувствует себя на бездорожье. Силовая установка осталась прежней: хэтчбек оснащен 109-сильным электромотором и аккумуляторной батареей емкостью 30 кВт∙ч.
Внедорожный тюнинг Nissan Leaf уже поставили на поток. Весь пакет доработок стоит 76 тыс. иен (668 долларов). Впрочем, можно выбирать и отдельные элементы:
- новый передний бампер и защита днища – 281 доллар
- увеличение клиренса – 281 доллар
- внедорожный обвес – 229 долларов
- колеса и шины – 167 долларов
Ранее Фокус сообщал, что новый Nissan Leaf третьего поколения все-таки станет кроссовером. Первые изображения модели уже попали в интернет.