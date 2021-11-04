В Украине подскочил спрос на электрокары: названы самые популярные модели
Спрос на электромобили в Украине вырос на треть. Увеличиваются продажи не только подержанных, но и новых электрокаров.
За октябрь в Украине впервые поставили на учет 897 электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост в 34,8%. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.
Как и прежде, большинство электромобилей в Украине (762 шт.) покупают подержанными. Впрочем, доля новых электрокаров постепенно растет и уже достигла 15% (135 авто).
В подержанном сегменте лидером остается Nissan Leaf – в октябре зарегистрировали 167 авто. Второе место сохранила Tesla Model 3 (115 авто), а на третью позицию поднялся Renault Zoe (45 шт.).
Самые популярные б/у электромобили в Украине:
- Nissan Leaf – 167 проданных авто
- Tesla Model 3 – 115
- Renault Zoe – 45
- Volkswagen e-Golf – 44
- Chevrolet Bolt – 42
- Renault Kangoo Z.E. – 42
- Tesla Model S – 35
- Tesla Model Y – 25
- Hyundai Kona – 21
- Audi e-tron – 20
Среди новых электромобилей ситуация иная: на первое место вышел кроссовер Volvo XC40 Recharge – в октябре украинцы купили 23 таких автомобиля. В тройку лидеров также вошли Hyundai Ioniq (16 шт.) и Audi e-tron (15).Важно
Самые популярные новые электромобили за октябрь:
- Volvo XC40 Recharge – 23 проданных авто
- Hyundai Ioniq – 16
- Audi e-tron – 15
- Mercedes-Benz EQC – 9
- JAC iEVS4 – 8
- Hyundai Kona – 8
- Jaguar i-Pace – 7
- Nissan Leaf – 6
- BMW i3 – 6
- Honda M-NV – 5
Всего за 10 месяцев украинцы купили уже около 7 тыс. электромобилей – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же, по состоянию на 1 ноября, в нашей стране зарегистрировано 31 817 электрокаров. Больше всего их — в Киеве (6993 шт.), а также Одесской (4602) и Киевской (3656) областях.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине серьезно выросли продажи б/у авто. Спрос на них бьет рекорды.