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В Украине подскочил спрос на электрокары: названы самые популярные модели

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Электромобили в Украине, продажи электромобилей в Украине, самые популярные электромобили
Фото: Autocar | Продажи электромобилей вырасли более, чем на треть

Спрос на электромобили в Украине вырос на треть. Увеличиваются продажи не только подержанных, но и новых электрокаров.

За октябрь в Украине впервые поставили на учет 897 электромобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост в 34,8%. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

Как и прежде, большинство электромобилей в Украине (762 шт.) покупают подержанными. Впрочем, доля новых электрокаров постепенно растет и уже достигла 15% (135 авто).

Электромобили в Украине, продажи электромобилей в Украине, самые популярные электромобили
Nissan Leaf остается самой популярной моделью в Украине
Фото: Nissan

В подержанном сегменте лидером остается Nissan Leaf – в октябре зарегистрировали 167 авто. Второе место сохранила Tesla Model 3 (115 авто), а на третью позицию поднялся Renault Zoe (45 шт.).

Самые популярные б/у электромобили в Украине:

  1. Nissan Leaf – 167 проданных авто
  2. Tesla Model 3 – 115
  3. Renault Zoe – 45
  4. Volkswagen e-Golf – 44
  5. Chevrolet Bolt – 42
  6. Renault Kangoo Z.E. – 42
  7. Tesla Model S – 35
  8. Tesla Model Y – 25
  9. Hyundai Kona – 21
  10. Audi e-tron – 20
Электромобили в Украине, продажи электромобилей в Украине, самые популярные электромобили
Volvo XC40 Recharge стал лидером в сегменте новых электрокаров
Фото: Volvo

Среди новых электромобилей ситуация иная: на первое место вышел кроссовер Volvo XC40 Recharge – в октябре украинцы купили 23 таких автомобиля. В тройку лидеров также вошли Hyundai Ioniq (16 шт.) и Audi e-tron (15).

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ТОП-10 лидеров авторынка в октябре: каким авто отдают предпочтение украинцы

Самые популярные новые электромобили за октябрь:

  1. Volvo XC40 Recharge – 23 проданных авто
  2. Hyundai Ioniq – 16
  3. Audi e-tron – 15
  4. Mercedes-Benz EQC – 9
  5. JAC iEVS4 – 8
  6. Hyundai Kona – 8
  7. Jaguar i-Pace – 7
  8. Nissan Leaf – 6
  9. BMW i3 – 6
  10. Honda M-NV – 5

Всего за 10 месяцев украинцы купили уже около 7 тыс. электромобилей – на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же, по состоянию на 1 ноября, в нашей стране зарегистрировано 31 817 электрокаров. Больше всего их — в Киеве (6993 шт.), а также Одесской (4602) и Киевской (3656) областях.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине серьезно выросли продажи б/у авто. Спрос на них бьет рекорды.