ТОП-10 лидеров авторынка в октябре: каким авто отдают предпочтение украинцы
Наибольшим спросом по-прежнему пользуются кроссоверы и внедорожники. В десятке лидеров – сразу семь таких моделей.
Авторынок Украины просел в октябре – из-за дефицита новых автомобилей продажи упали. Тем не менее, предпочтения украинцев не изменились. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.
Как и ранее, самый популярный автомобиль в Украине – Kia Sportage. В октябре купили 463 этих кроссоверов. Второе место у Renault Duster (345 авто), а третье – у Toyota RAV4 (309).
То есть, тройка лидеров остается неизменной, несмотря на падение продаж. Предпочтения украинских автомобилистов также не поменялись: в десятке лучших – сразу семь кроссоверов и внедорожников.
ТОП-10 самых популярных моделей авто в Украине за октябрь:
- Kia Sportage – 463 проданных авто
- Renault Duster – 345
- Toyota RAV4 – 309
- Renault Sandero – 258
- Chery Tiggo 4 – 244
- Toyota Camry – 230
- Suzuki SX4 – 212
- Mitsubishi Outlander – 199
- Toyota Land Cruiser Prado – 185
- Renault Logan – 152
Среди выпущенных в Украине моделей лидирует новая Skoda Octavia (140 авто) производства "Еврокара". Второе место у собранного на ЗАЗе Kia Rio X-Line (105 шт.)
Самые популярные автомобили украинского производства:
- Skoda Octavia – 140 проданных авто
- Kia Rio X-Line – 105
- Lada Vesta – 55
- Kia Rio – 51
- Renault Arkana – 48
- Lada Niva – 47
- Skoda Kodiaq – 38
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