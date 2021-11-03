ТОП-10 лидеров авторынка в октябре: каким авто отдают предпочтение украинцы

Наибольшим спросом по-прежнему пользуются кроссоверы и внедорожники. В десятке лидеров – сразу семь таких моделей.

Авторынок Украины просел в октябре – из-за дефицита новых автомобилей продажи упали. Тем не менее, предпочтения украинцев не изменились. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.

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Как и ранее, самый популярный автомобиль в Украине – Kia Sportage. В октябре купили 463 этих кроссоверов. Второе место у Renault Duster (345 авто), а третье – у Toyota RAV4 (309).

То есть, тройка лидеров остается неизменной, несмотря на падение продаж. Предпочтения украинских автомобилистов также не поменялись: в десятке лучших – сразу семь кроссоверов и внедорожников.

[ + – ] Самый популярный автомобиль в Украине - Kia Sportage Фото: Kia

ТОП-10 самых популярных моделей авто в Украине за октябрь:

Kia Sportage – 463 проданных авто Renault Duster – 345 Toyota RAV4 – 309 Renault Sandero – 258 Chery Tiggo 4 – 244 Toyota Camry – 230 Suzuki SX4 – 212 Mitsubishi Outlander – 199 Toyota Land Cruiser Prado – 185 Renault Logan – 152

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Среди выпущенных в Украине моделей лидирует новая Skoda Octavia (140 авто) производства "Еврокара". Второе место у собранного на ЗАЗе Kia Rio X-Line (105 шт.)

[ + – ] Среди моделей отечественной сборки лидирует Skoda Octavia Фото: Skoda

Самые популярные автомобили украинского производства:

Skoda Octavia – 140 проданных авто Kia Rio X-Line – 105 Lada Vesta – 55 Kia Rio – 51 Renault Arkana – 48 Lada Niva – 47 Skoda Kodiaq – 38

Ранее Фокус рассказывал про продажи б/у авто в Украине. Они демонстрируют рекордный рост.