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ТОП-10 лидеров авторынка в октябре: каким авто отдают предпочтение украинцы

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Продажи новых автомобилей, продажи авто, авторынок Украины, самые популярные авто в Украине
Фото: РБК | Лидеры рынка сохранили свои позиции

Наибольшим спросом по-прежнему пользуются кроссоверы и внедорожники. В десятке лидеров – сразу семь таких моделей.

Авторынок Украины просел в октябре – из-за дефицита новых автомобилей продажи упали. Тем не менее, предпочтения украинцев не изменились. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.

Как и ранее, самый популярный автомобиль в Украине – Kia Sportage. В октябре купили 463 этих кроссоверов. Второе место у Renault Duster (345 авто), а третье – у Toyota RAV4 (309).

То есть, тройка лидеров остается неизменной, несмотря на падение продаж. Предпочтения украинских автомобилистов также не поменялись: в десятке лучших – сразу семь кроссоверов и внедорожников.

Продажи новых автомобилей, продажи авто, авторынок Украины, самые популярные авто в Украине
Самый популярный автомобиль в Украине - Kia Sportage
Фото: Kia

ТОП-10 самых популярных моделей авто в Украине за октябрь:

  1. Kia Sportage – 463 проданных авто
  2. Renault Duster – 345
  3. Toyota RAV4 – 309
  4. Renault Sandero – 258
  5. Chery Tiggo 4 – 244
  6. Toyota Camry – 230
  7. Suzuki SX4 – 212
  8. Mitsubishi Outlander – 199
  9. Toyota Land Cruiser Prado – 185
  10. Renault Logan – 152
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Продажи новых автомобилей, продажи авто, авторынок Украины, самые популярные авто в Украине
Среди моделей отечественной сборки лидирует Skoda Octavia
Фото: Skoda

Самые популярные автомобили украинского производства:

  1. Skoda Octavia – 140 проданных авто
  2. Kia Rio X-Line – 105
  3. Lada Vesta – 55
  4. Kia Rio – 51
  5. Renault Arkana – 48
  6. Lada Niva – 47
  7. Skoda Kodiaq – 38

Ранее Фокус рассказывал про продажи б/у авто в Украине. Они демонстрируют рекордный рост.