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ТОП-10 лідерів авторинку в жовтні: яким авто віддають перевагу українці

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Продаж нових автомобілів, продаж авто, авторинок України, найпопулярніші авто в Україні
Фото: РБК | Лідери ринку зберегли свої позиції

Найбільшим попитом, як і раніше, користуються кросовери та позашляховики. У десятці лідерів – одразу сім таких моделей.

Авторинок України просів у жовтні – через дефіцит нових автомобілів продаж впав. Проте смаки українців не змінилися. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.

Як і раніше, найпопулярніший автомобіль в Україні – Kia Sportage. У жовтні придбали 463 цих кросоверів. Друге місце в Renault Duster (345 авто), а третє – у Toyota RAV4 (309).

Тобто трійка лідерів залишається незмінною, попри падіння продажів. Уподобання українських автомобілістів також не змінилися: у десятці найкращих – одразу сім кросоверів та позашляховиків.

Продаж нових автомобілів, продаж авто, авторинок України, найпопулярніші авто в Україні
Найпопулярніший автомобіль в Україні — Kia Sportage
Фото: Kia

ТОП-10 найпопулярніших моделей авто в Україні за жовтень:

  1. Kia Sportage – 463 проданих авто
  2. Renault Duster – 345
  3. Toyota RAV4 – 309
  4. Renault Sandero – 258
  5. Chery Tiggo 4 – 244
  6. Toyota Camry – 230
  7. Suzuki SX4 – 212
  8. Mitsubishi Outlander – 199
  9. Toyota Land Cruiser Prado – 185
  10. Renault Logan – 152
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Серед випущених в Україні моделей лідирує нова Skoda Octavia (140 авто) виробництва Єврокара. Друге місце в зібраного на ЗАЗі Kia Rio X-Line (105 шт.)

Продаж нових автомобілів, продаж авто, авторинок України, найпопулярніші авто в Україні
Серед моделей вітчизняного збирання лідирує Skoda Octavia
Фото: Skoda

Найпопулярніші автомобілі українського виробництва:

  1. Skoda Octavia – 140 проданих авто
  2. Kia Rio X-Line – 105
  3. Lada Vesta – 55
  4. Kia Rio – 51
  5. Renault Arkana – 48
  6. Lada Niva – 47
  7. Skoda Kodiaq – 38

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