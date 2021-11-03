ТОП-10 лідерів авторинку в жовтні: яким авто віддають перевагу українці
Найбільшим попитом, як і раніше, користуються кросовери та позашляховики. У десятці лідерів – одразу сім таких моделей.
Авторинок України просів у жовтні – через дефіцит нових автомобілів продаж впав. Проте смаки українців не змінилися. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.
Як і раніше, найпопулярніший автомобіль в Україні – Kia Sportage. У жовтні придбали 463 цих кросоверів. Друге місце в Renault Duster (345 авто), а третє – у Toyota RAV4 (309).
Тобто трійка лідерів залишається незмінною, попри падіння продажів. Уподобання українських автомобілістів також не змінилися: у десятці найкращих – одразу сім кросоверів та позашляховиків.
ТОП-10 найпопулярніших моделей авто в Україні за жовтень:
- Kia Sportage – 463 проданих авто
- Renault Duster – 345
- Toyota RAV4 – 309
- Renault Sandero – 258
- Chery Tiggo 4 – 244
- Toyota Camry – 230
- Suzuki SX4 – 212
- Mitsubishi Outlander – 199
- Toyota Land Cruiser Prado – 185
- Renault Logan – 152
Серед випущених в Україні моделей лідирує нова Skoda Octavia (140 авто) виробництва Єврокара. Друге місце в зібраного на ЗАЗі Kia Rio X-Line (105 шт.)
Найпопулярніші автомобілі українського виробництва:
- Skoda Octavia – 140 проданих авто
- Kia Rio X-Line – 105
- Lada Vesta – 55
- Kia Rio – 51
- Renault Arkana – 48
- Lada Niva – 47
- Skoda Kodiaq – 38
Раніше Фокус розповідав про продаж вживаних авто в Україні. Вони демонструють рекордне зростання.