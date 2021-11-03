ТОП-10 лідерів авторинку в жовтні: яким авто віддають перевагу українці

Найбільшим попитом, як і раніше, користуються кросовери та позашляховики. У десятці лідерів – одразу сім таких моделей.

Авторинок України просів у жовтні – через дефіцит нових автомобілів продаж впав. Проте смаки українців не змінилися. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як і раніше, найпопулярніший автомобіль в Україні – Kia Sportage. У жовтні придбали 463 цих кросоверів. Друге місце в Renault Duster (345 авто), а третє – у Toyota RAV4 (309).

Тобто трійка лідерів залишається незмінною, попри падіння продажів. Уподобання українських автомобілістів також не змінилися: у десятці найкращих – одразу сім кросоверів та позашляховиків.

[ + – ] Найпопулярніший автомобіль в Україні — Kia Sportage Фото: Kia

ТОП-10 найпопулярніших моделей авто в Україні за жовтень:

Kia Sportage – 463 проданих авто Renault Duster – 345 Toyota RAV4 – 309 Renault Sandero – 258 Chery Tiggo 4 – 244 Toyota Camry – 230 Suzuki SX4 – 212 Mitsubishi Outlander – 199 Toyota Land Cruiser Prado – 185 Renault Logan – 152

Важливо

Цілком новий Nissan Qashqai скоро в Україні: які ще моделі представлять до кінця року

Серед випущених в Україні моделей лідирує нова Skoda Octavia (140 авто) виробництва Єврокара. Друге місце в зібраного на ЗАЗі Kia Rio X-Line (105 шт.)

[ + – ] Серед моделей вітчизняного збирання лідирує Skoda Octavia Фото: Skoda

Найпопулярніші автомобілі українського виробництва:

Skoda Octavia – 140 проданих авто Kia Rio X-Line – 105 Lada Vesta – 55 Kia Rio – 51 Renault Arkana – 48 Lada Niva – 47 Skoda Kodiaq – 38

Раніше Фокус розповідав про продаж вживаних авто в Україні. Вони демонструють рекордне зростання.