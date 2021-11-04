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В Україні підскочив попит на електрокари: названо найпопулярніші моделі

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Електромобілі в Україні, продаж електромобілів в Україні, найпопулярніші електромобілі
Фото: Autocar | Продажі електромобілів виросли більш ніж на третину

Попит на електромобілі в Україні зріс на третину. Збільшується продаж не тільки вживаних, а й нових електрокарів.

За жовтень в Україні вперше поставили на облік 897 електромобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відмічено зростання в 34,8%. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Як і раніше, більшість електромобілів в Україні (762 шт.) купують уживаними. Утім, частка нових електрокарів поступово зростає і вже досягла 15% (135 авто).

Електромобілі в Україні, продаж електромобілів в Україні, найпопулярніші електромобілі
Nissan Leaf залишається найпопулярнішою моделлю в Україні
Фото: Nissan

У вживаному сегменті лідером залишається Nissan Leaf — у жовтні зареєстрували 167 авто. Друге місце зберегла Tesla Model 3 (115 авто), а на третю позицію піднявся Renault Zoe (45 шт.).

Найпопулярніші вживані електромобілі в Україні:

  1. Nissan Leaf – 167 проданих авто
  2. Tesla Model 3 – 115
  3. Renault Zoe – 45
  4. Volkswagen e-Golf – 44
  5. Chevrolet Bolt – 42
  6. Renault Kangoo ZE – 42
  7. Tesla Model S – 35
  8. Tesla Model Y – 25
  9. Hyundai Kona – 21
  10. Audi e-tron – 20
Електромобілі в Україні, продаж електромобілів в Україні, найпопулярніші електромобілі
Volvo XC40 Recharge став лідером у сегменті нових електрокарів
Фото: Volvo

Серед нових електромобілів ситуація інша: на перше місце вийшов кросовер Volvo XC40 Recharge – у жовтні українці купили 23 такі автомобілі. До трійки лідерів також увійшли Hyundai Ioniq (16 шт.) та Audi e-tron (15).

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Найпопулярніші нові електромобілі за жовтень:

  1. Volvo XC40 Recharge – 23 проданих авто
  2. Hyundai Ioniq – 16
  3. Audi e-tron – 15
  4. Mercedes-Benz EQC – 9
  5. JAC iEVS4 – 8
  6. Hyundai Kona – 8
  7. Jaguar i-Pace – 7
  8. Nissan Leaf – 6
  9. BMW i3 – 6
  10. Honda M-NV – 5

Загалом за 10 місяців українці купили вже близько 7 тис. електромобілів – на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Усього ж станом на 1 листопада в нашій країні зареєстровано 31 817 електрокарів. Найбільше їх — у Києві (6993 шт.), а також Одеській (4602) та Київській (3656) областях.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні серйозно зріс продаж уживаних авто. Їхній попит б'є рекорди.