В Україні підскочив попит на електрокари: названо найпопулярніші моделі
Попит на електромобілі в Україні зріс на третину. Збільшується продаж не тільки вживаних, а й нових електрокарів.
За жовтень в Україні вперше поставили на облік 897 електромобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відмічено зростання в 34,8%. Про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.
Як і раніше, більшість електромобілів в Україні (762 шт.) купують уживаними. Утім, частка нових електрокарів поступово зростає і вже досягла 15% (135 авто).
У вживаному сегменті лідером залишається Nissan Leaf — у жовтні зареєстрували 167 авто. Друге місце зберегла Tesla Model 3 (115 авто), а на третю позицію піднявся Renault Zoe (45 шт.).
Найпопулярніші вживані електромобілі в Україні:
- Nissan Leaf – 167 проданих авто
- Tesla Model 3 – 115
- Renault Zoe – 45
- Volkswagen e-Golf – 44
- Chevrolet Bolt – 42
- Renault Kangoo ZE – 42
- Tesla Model S – 35
- Tesla Model Y – 25
- Hyundai Kona – 21
- Audi e-tron – 20
Серед нових електромобілів ситуація інша: на перше місце вийшов кросовер Volvo XC40 Recharge – у жовтні українці купили 23 такі автомобілі. До трійки лідерів також увійшли Hyundai Ioniq (16 шт.) та Audi e-tron (15).Важливо
Найпопулярніші нові електромобілі за жовтень:
- Volvo XC40 Recharge – 23 проданих авто
- Hyundai Ioniq – 16
- Audi e-tron – 15
- Mercedes-Benz EQC – 9
- JAC iEVS4 – 8
- Hyundai Kona – 8
- Jaguar i-Pace – 7
- Nissan Leaf – 6
- BMW i3 – 6
- Honda M-NV – 5
Загалом за 10 місяців українці купили вже близько 7 тис. електромобілів – на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Усього ж станом на 1 листопада в нашій країні зареєстровано 31 817 електрокарів. Найбільше їх — у Києві (6993 шт.), а також Одеській (4602) та Київській (3656) областях.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні серйозно зріс продаж уживаних авто. Їхній попит б'є рекорди.