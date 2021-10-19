Новый Nissan Leaf станет кроссовером

Электрический кроссовер Nissan поступит в производство с 2025 года на заводе в Великобритании. Ежегодно планируют выпускать по 100 тыс. авто.

Электрокар Nissan Leaf третьего поколения превратят в кроссовер. Слухи об этом циркулировали давно, а теперь информацию официально подтвердил руководитель европейского подразделения Nissan Гийом Картье. Об этом сообщает издание Autocar.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Новый Nissan Leaf должен появиться в 2025 году. К радикальным переменам руководство японского бренда подтолкнули стремительный рост популярности кроссоверов в мире и падение продаж хэтчбеков С-класса.

[ + – ] Производство кроссовера наладят в Великобритании Фото: Nissan

Подробностей о будущем электромобиле немного. По одной версии, кроссовер сохранит прежнее название, по другой – модель переименуют. Выпускать его будут на предприятии в британском Сандерленде, и ежегодно с конвейера будут сходить примерно по 100 тыс. автомобилей.

Важно

Представлен новый Nissan: аналог Renault Kangoo (видео)

Кроссовер построят на платформе CMF-EV, позаимствованной у старшего Nissan Ariya. Он несомненно станет крупнее, чем нынешний Nissan Leaf. Не так давно опубликовали и первые рендеры модели: у электрокара купеобразный силуэт со слегка приподнятой задней частью.

Ранее Фокус рассказывал о новом семейном седане Nissan. Он расходует менее 4 л бензина на 100 км.