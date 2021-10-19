Новий Nissan Leaf стане кросовером

Електричний кросовер Nissan надійде у виробництво з 2025 року на заводі у Великобританії. Щорічно планують випускати по 100 тис. авто.

Електрокар Nissan Leaf третього покоління перетворять на кросовер. Чутки про це ширилися давно, а тепер інформацію офіційно підтвердив керівник європейського підрозділу Nissan Гійом Картьє. Про це повідомляє видання Autocar.

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Новий Nissan Leaf повинен з'явитися в 2025 році. До радикальних змін керівництво японського бренду підштовхнули стрімке зростання популярності кросоверів у світі та падіння продажів хетчбеків С-класу.

[ + – ] Виробництво кросовера налагодять у Великобританії Фото: Nissan

Подробиць про майбутнє електромобілів небагато. За однією версією, кросовер збереже колишню назву, за іншою — модель перейменують. Випускати його будуть на підприємстві в британському Сандерленді, і щорічно з конвеєра сходитимуть приблизно по 100 тис. автомобілів.

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Кросовер побудують на платформі CMF-EV, запозиченій у старшого Nissan Ariya. Він безсумнівно стане більшим, ніж нинішній Nissan Leaf. Не так давно опублікували і перші рендери моделі: в електрокара купеподібний силует зі злегка піднятою задньою частиною.

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