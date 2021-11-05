Корейский Hummer: Kia показали огромный внедорожник с сюрпризом внутри

Внедорожник являет собой мобильную электростанцию, предназначенную для использования в районах стихийного бедствия. В его основе лежит военный Kia KLTV.

На промышленной выставке в Китае презентовали концепт-кар Kia RHGV. Большой рамный внедорожник является аналогом знаменитого Hummer H1. Об этом сообщает Дром.

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[ + – ] В основе авто лежит военный Kia KLTV Фото: Kia

RHGV расшифровывается как Rescue Hydrogen Generator Vehicle ("спасательный автомобиль с водородным генератором"). Автомобиль оснастили мини-электростанцией: грузовом отсеке спрятаны топливные ячейки, где путем реакции водорода вырабатывается электроэнергия. Kia RHGV призван помогать в зонах стихийного бедствия – питать током напряжением 220 или 380 В различное электрооборудование.

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Концепт-кар создан на базе Kia KLTV – корейского аналога HMMWV (армейского варианта Hummer H1). Он намекает, что вскоре в продажу может поступить гражданская версия модели — слухи о ней ходили давно.

[ + – ] Авто создали для помощи в районах стихийного бедствия Фото: Kia

Внедорожник оснащен 3,0-литровым 225-сильным турбодизелем Hyundai и 8-ступенчатой автоматической КПП. Kia KLTV развивает 130 км/ч, а его грузоподъемность – 1000 кг. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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