Ford показав потужного та недорогого конкурента Гелендвагена

Ford Bronco Raptor оснастять 3,5-літровим турбомотором. Він зможе форсувати броди завглибшки 85 см.

Опубліковано перші офіційні фото Ford Bronco Raptor. Потужна заряджена версія популярного позашляховика з'явиться у 2022 році. Про це повідомляє сайт The Bronco Nation.

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[ + – ] Кліренс становить 295 мм Фото: Ford

Новий Ford Bronco Raptor обклеєний камуфляжем, але видно, що зовнішні відмінності від стандартного позашляховика мінімальні. Автомобіль отримав особливу решітку радіатора на кшталт Ford F-150 Raptor. Також розширили колісні арки, щоб помістити величезні 37-дюймові шини для бездоріжжя.

У Ford F-150 Raptor, швидше за все, запозичать і двигун. Бензиновий 3,5-літровий V6 з двома турбінами розвиває 457 к. с. і має крутний момент у 690 Н∙м. У парі з ним працює 10-ступенева автоматична КПП.

[ + – ] Повний привід доповнений блокуванням диференціалів Фото: Ford

Таким чином, Ford Bronco Raptor стане більш доступним конкурентом потужних версій Land Rover Defender і Mercedes-Benz G500, а також зарядженого Jeep Wrangler 392. Втім, позашляховик буде суттєво дешевшим за конкурентів – ціни стартують приблизно з 60 тис. доларів.

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Однак, акцент роблять не тільки на динамічні характеристики, але і на позашляхові здатності. Позашляховик отримає блокування диференціалів та довгохідні амортизатори Bilstein, а його кліренс досягне 295 мм. Ford Bronco Raptor зможе долати броди завглибки до 85 см.

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