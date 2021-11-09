Ford показав потужного та недорогого конкурента Гелендвагена
Ford Bronco Raptor оснастять 3,5-літровим турбомотором. Він зможе форсувати броди завглибшки 85 см.
Опубліковано перші офіційні фото Ford Bronco Raptor. Потужна заряджена версія популярного позашляховика з'явиться у 2022 році. Про це повідомляє сайт The Bronco Nation.
Новий Ford Bronco Raptor обклеєний камуфляжем, але видно, що зовнішні відмінності від стандартного позашляховика мінімальні. Автомобіль отримав особливу решітку радіатора на кшталт Ford F-150 Raptor. Також розширили колісні арки, щоб помістити величезні 37-дюймові шини для бездоріжжя.
У Ford F-150 Raptor, швидше за все, запозичать і двигун. Бензиновий 3,5-літровий V6 з двома турбінами розвиває 457 к. с. і має крутний момент у 690 Н∙м. У парі з ним працює 10-ступенева автоматична КПП.
Таким чином, Ford Bronco Raptor стане більш доступним конкурентом потужних версій Land Rover Defender і Mercedes-Benz G500, а також зарядженого Jeep Wrangler 392. Втім, позашляховик буде суттєво дешевшим за конкурентів – ціни стартують приблизно з 60 тис. доларів.Важливо
Однак, акцент роблять не тільки на динамічні характеристики, але і на позашляхові здатності. Позашляховик отримає блокування диференціалів та довгохідні амортизатори Bilstein, а його кліренс досягне 295 мм. Ford Bronco Raptor зможе долати броди завглибки до 85 см.
Раніше Фокус повідомляв про найекономніший пікап у світі від Ford. Він витрачає лише 5,6 л/100 км.