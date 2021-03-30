Перший серійний Ford Bronco пішов з молотка за $ 1 млн

За позашляховик з номером 001 в VIN-коді на аукціоні виручили 1 075 000 доларів США.

У минулі вихідні на аукціоні Barrett-Jackson в американському Скотсдейлі продали перший серійний екземпляр відродженого позашляховика Ford Bronco. Автомобіль в спеціальній стартовій версії First Edition в ексклюзивному синьому кольорі Lightning Blue невідомий покупець придбав за 1 075 000 доларів США, тобто за ціною майже 38 стандартних позашляховиків. Виручені кошти будуть передані на благодійність фондам National Forest Foundation і Outward Bound, які займаються захистом дикої природи.

Як говориться в оголошенні на сайті аукціону, версія First Edition отримала все найкраще від Bronco, включаючи компоненти від екстремальної серії Badlands. Також позашляховику дістався розкішний інтер'єр серії Outer Banks і затемнений декор, як у версії Wildtrak. Автомобіль укомплектовано 2,7-літровим двигуном V6 EcoBoost, що розвиває 310 к.с. і 542 Нм крутного моменту, 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач і 2-ступінчастою системою повного приводу Advanced 4x4. Також позашляховик оснащений offroad пакетом Sasquatch із заводськими 35-дюймовими шинами.

[ + – ] Фото: Ford

Автомобіль обладнано системою HOSS, включаючи незалежну передню підвіску з амортизаторами Bilstein. Також позашляховик оснащено системою допомоги при проходженні поворотів на бездоріжжі, електронним відключенням стабілізаторів поперечної стійкості і блокуванням переднього і заднього диференціалів.

Салон укомплектовано сидіннями з обробкою шкірою Navy Pier і підігрівом на передньому ряду, а також аудіосистемою B&O і 12-дюймовим центральним інформаційно-розважальним дисплеєм. Жорсткий дах позашляховика пофарбовано у чорний колір. На кузові — значки спеціальної версії.

[ + – ] Фото: Ford

Нагадаємо, що спочатку тираж стартовою версії First Edition був обмежений 3500 одиницями, але вже через кілька днів його збільшили вдвічі.

На ринку США найдоступніша версія Ford Bronco коштує від 28 500 доларів. У Європі продажі відродженого Bronco поки офіційно не підтверджені.