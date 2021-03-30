Первый серийный Ford Bronco ушел с молотка за $1 млн

За внедорожник с номером 001 в VIN-коде на аукционе выручили 1 075 000 долларов США.

В минувшие выходные на аукционе Barrett-Jackson в американском Скотсдейле продали первый серийный экземпляр возрожденного внедорожника Ford Bronco. Автомобиль в специальной стартовой версии First Edition в эксклюзивном синем цвете Lightning Blue неизвестный покупатель приобрел за 1 075 000 долларов США, то есть по цене почти 38 стандартных внедорожников. Вырученные средства будут переданы на благотворительность фондам National Forest Foundation и Outward Bound, занимающимся защитой дикой природы.

Как говорится в объявлении на сайте аукциона, версия First Edition получила все лучшее от Bronco, включая компоненты от экстремальной серии Badlands. Также внедорожнику достался роскошный интерьер серии Outer Banks и затемненный декор, как у версии Wildtrak. Автомобиль укомплектован 2,7-литровым двигателем V6 EcoBoost, развивающим 310 л.с. и 542 Нм крутящего момента, 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и 2-ступенчатой системой полного привода Advanced 4x4. Также внедорожник оснащен offroad пакетом Sasquatch с заводскими 35-дюймовыми шинами.

[ + – ] Фото: Ford

Автомобиль оборудован системой HOSS, включая независимую переднюю подвеску с амортизаторами Bilstein. Также внедорожник оснащен системой помощи при прохождении поворотов на бездорожье, электронным отключением стабилизаторов поперечной устойчивости и блокировкой переднего и заднего дифференциалов.

Салон укомплектован сидениями с отделкой кожей Navy Pier и подогревом на переднем ряду, а также аудиосистемой B&O и 12-дюймовым центральным информационно-развлекательным дисплеем. Жесткая крыша внедорожника окрашена в черный цвет. На кузове — значки специальной версии.

[ + – ] Фото: Ford

Напомним, что изначально тираж стартовой версии First Edition был ограничен 3500 единицами, но уже через несколько дней его увеличили вдвое.

На рынке США самая доступная версия Ford Bronco стоит от 28 500 долларов. В Европе продажи возрожденного Bronco пока официально не подтверждены.