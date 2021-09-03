Land Rover показав спецверсію Defender Bond Edition, присвячену Бондіані (відео)

Новий Land Rover Defender лімітованої серії Bond Edition відрізняється акцентами в екстер'єрі та інтер'єрі.

Компанія Land Rover відзначає свою участь в останньому фільмі про Джеймса Бонда "Не час помирати" випуском спеціального видання Defender. Bond Edition випущений тиражем усього в 300 екземплярів і доступний у версіях Defender 110 або 90 і натхненний автомобілями, які з'являються в майбутньому фільмі. Bond Edition поєднує в собі розширений чорний пакет з 22-дюймовими легкосплавними дисками Luna Gloss Black і фірмовими передніми гальмівними супортами Xenon Blue.

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[ + – ] Bond Edition випущений тиражем усього в 300 екземплярів

Поряд з темним зовнішнім виглядом позашляховик також отримав шильдик Defender 007 ззаду, особливі накладки на пороги і спеціально розроблену анімацію запуску сенсорного екрану.

[ + – ] Land Rover Defender 2021 V8 Bond Edition

Під капотом 5,0-літровий двигун V8, який видає 525 к.с. і 625 Нм максимального крутного моменту, що дозволяє позашляховику розганятися від 0 до 100 км/год за 5 секунд.

[ + – ] Bond Edition отримав і спеціально розроблену анімацію запуску сенсорного екрану

Максимальна швидкість становить приголомшливі для такого важкого автомобіля 240 км/год. У новій серії Бондіани поряд з Land Rover Defender, епізодичні ролі зіграють два Range Rover Sport SVR, Range Rover Classic і Land Rover Series III. Прем'єра фільму відбудеться 30 вересня.

[ + – ] Bond Edition поєднує в собі розширений чорний пакет

Як писав Фокус, у Великобританії побудували електричні Land Rover Defender на базі Tesla. Конверсію двох позашляховиків — Defender 90 і Defender 110 — в електромобілі виконала британська компанія Electric Classic Cars.