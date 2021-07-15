У Великобританії побудували електричні Land Rover Defender на базі Tesla (відео)

Електричні позашляховики на базі класичних Land Rover Defender оцінили в 200 000 доларів.

Звичайними електромобілями сьогодні вже важко когось здивувати. Але коли йдеться про переведення на електротягу класичних Land Rover Defender, інтерес зʼявляється навіть у людей, які далекі від електротеми. Особливо, якщо врахувати що ці електричні дефендери побудовані на шасі Tesla.

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Конверсію двох позашляховиків — Defender 90 і Defender 110 — в електромобілі виконала британська компанія Electric Classic Cars. Вона займається трансформацією класичних машин, будь то крихітний Fiat 500, або класична Ferrari, в швидкі електромобілі.

Spectre Defender на шасі Land Rover Defender 110 2010 року і Doris Defender, створений на базі Defender 90 1996 року, являють собою два унікальні електромобілі з однаковою продуктивністю. Вони обидва виробляють 450 к. с. і 450 Нм крутного моменту. Spectre побудований за мотивами легендарного Defender Джеймса Бонда з фільму "007: Спектр" 2015 року зі Денієлом Крейґом у головній ролі. При ціні 208 000 доларів він важить значні 2 600 кг і має запас ходу 240 км.

Короткий Doris Defender має більш стриману зовнішність. Дводверний позашляховик важить майже 2 000 кг, і коштує при цьому майже 175 000 доларів. Запас ходу на одному заряді батареї становить приблизно 320 км. Розгінна динаміка вражає. Непоказний на вигляд позашляховик розганявся з місця до 100 км/год за 3,95 секунди.

Defender 90 перетворили на "електричку" шляхом установлення електродвигуна по центру автомобіля. Акумулятори, запозичені у Tesla Model S 100D, встановили під капотом і в багажнику. Це дозволило отримати ідеальне розвантаження — 50/50. Під капотом всього лише розширювальний бачок системи охолодження акумуляторів, насос гідропідсилювача рульового управління, а також підсилювач гальм.

[ + – ] Оригінальний Defender, який знімався у фільмі про Джеймса Бонда

Випробування показують, що електричні позашляховики в деяких аспектах навіть краще готові до оф-роуд, ніж класичні машини. Так, система рекуперації дозволяє більш плавно і мʼяко сповільнюватися перед перешкодами, а компоненти електричної системи Tesla, заявлені як водонепроникні, істотно підвищують рівень подоланого броду.

Як ми раніше писали, новий Land Rover Defender спеціально покрили іржею. Зістарити пластикові деталі було не так просто, тюнерам довелося використовувати спеціальну технологію напилення порошку.

Раніше Фокус тестував новий Land Rover Defender. У 2021 році автомобіль представлений в Україні в шести комплектаціях — Defender, S, SE, HSE, Defender X і First Edition.