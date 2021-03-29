Люксовий танк. Тест-драйв нового Land Rover Defender

Легендарний позашляховик Land Rover Defender знають навіть ті, хто не зараховує себе до автолюбителів. Однак машина нового покоління докорінно інша, а тому виникає питання: чи не втратив неофіт всіх неординарних якостей попередника? Щоб з'ясувати це, ми взяли новий Дефендер на тест-драйв.

Land Rover Defender входить до вузького кола справжніх позашляховиків, які справді призначені для нестандартних дорожніх умов і ситуацій. Модель з майже 40-річною історією, яка навіває думки про пригоди і подорожі по малопрохідних місцях, практично не змінювалася до 2016 року, коли випустили останній класичний Def. І тільки у 2019-му нарешті презентували його спадкоємця — принципово новий автомобіль, який відповідає всім вимогам і очікуванням XXI століття і отримав прогресивну конструкцію і найсучасніші технології, але зберіг при цьому дух попередника.

В Україну новий Defender завезли у травні 2020 року, до того ж на той момент у офіційного дилера вже був передзамовлення на 37 авто — ось що означає легенда. Позашляховик доступний у двох варіантах кузова: 90-й — укорочений тридверний і 110-й — довгий пʼятидверний. Варіантів двигунів на нашому ринку пʼять: 2-літрові і 3-літрові (бензин і дизель) і найпотужніша версія — з плагін-гібридом на 400 л. с. Всі вони йдуть у парі з 8-ступінчастим автоматом — "механіка" для Дефендера залишилася в минулому.

У 2021 році автомобіль представлений в Україні в шести комплектаціях — Defender, S, SE, HSE, Defender X і First Edition. Саме First Edition в 110-м, довгому, варіанті кузова дістався нам на тест-драйв.

Коли розмір має значення: екстерʼєр Land Rover Defender

На мій погляд, дизайнерам відмінно вдалося створити сплав знайомого всім вигляду старого Дефендера і наймодніших тенденцій сучасності. Звичні для моделі вертикальні лінії кузова класно поєднуються із закругленими бамперами і "дутими" колісними арками. Нова модель зберегла всі фішки попередника — виступаючий капот, плоску задню частину з круглими ліхтарями і дверима багажника, які відкривається в сторону, з масивною запаскою (це саме двері, а не кришка), маленькі віконця в даху для пасажирів заднього ряду. Але при цьому всі дизайнерські особливості «захисника» отримали нову інтерпретацію.

Загалом позашляховик виглядає потужно і одночасно стильно. Захоплені погляди оточення вам забезпечені. До того ж більшість, здавалося б, великих автомобілів у дорожньому потоці поруч з ним здаються малюками, за винятком інших повнорозмірних велетнів, яких, в принципі, не так багато. Отже, новий Land Rover Defender — повнорозмірний позашляховик з довжиною кузова більше 5 м і висотою майже 2 м.

[ + – ] Плоска задня частина — фірмова риса позашляховика [ + – ] Опціонально машину можна забезпечити всім необхідним для експедицій

Дорожній просвіт пʼятидверної версії з пневмопідвіскою у стандартному положенні становить 218 мм, у позашляховому — 291 мм, а за необхідності може бути піднятий ще на 70 мм. Вага машини у спорядженому стані — від 2323 до 2518 кг, а його повна маса варіюється від 3150 до 3250 кг, залежно від модифікації.

На даху можна спокійно ставити намет, крім того, позашляховик може тягнути за собою причепи вагою до 3500 кг.

[ + – ] Новий Дефендер здатний долати броди до 90 см... [ + – ] ...і буксирувати причепи масою до 3,5 т

Цікавий нюанс: уже на заводі можна замовити захист кузова спеціальною плівкою. І якщо ви справді маєте намір їздити на цій шикарній машині болотами і непролазними хащами, краще захистити кузов від подряпин спочатку, ніж потім займатися підфарбовуванням.

Миється все: особливості інтерʼєру нового Defender

Стильність, практичність і готовність до випробувань характеризують і салон Defender. Сидіння обтягнуті дорогою шкірою у поєднанні зі зносостійким волокном, в обробці передньої панелі і дверних карт використані алюміній, дерево і навіть магній, підлога надійно прогумована. Деякі блогери у своїх відео стверджують, що підлогу запросто можна мити зі шлангу, не боячись щось зіпсувати, але я б все ж так не робила. Як би там не було, при виборі матеріалів салону виробник виходив з їх міцності та стійкості до частого вологого прибирання.

Def не наслідує загальну моду останніх років на маленьке кермо. Кермове колесо тут велике і чотирьохспицеве. Цифрова приладова панель має величезну кількість налаштувань, по центру консолі розташований 10-дюймовий тачскрін дисплей, а під ним — джойстик перемикання передач і шайби клімат-системи. До речі, таке розташування важеля АКПП дозволяє опціонально встановлювати по центру першого ряду сидінь додаткове крісло, і тоді попереду можуть сидіти три людини. Цікава інновація: на дзеркало заднього виду може виводитися картинка з задніх камер.

[ + – ] Оригінальне великий кермо Defender — відсилання до старих, добрих часів [ + – ] В обробці салону використані зносостійкі матеріали

А ось відсутність порту бездротової зарядки для смартфона здивувало: в машині подібного класу і вартості очікуєш такі речі апріорі, але в Дефендері він встановлюється опціонально.

На другому ряду — великий тримісний диван і окремий клімат, в нашій версії є також додаткові відкидні сидіння третього ряду. Таким чином, у тестовій машині можуть їхати одночасно сім осіб.

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При складених сидіннях третього ряду багажник має вражаючий обсяг — 916 л. А якщо вони розкладені, залишається 231 л. Другий ряд теж складається, і тоді для вантажоперевезень вивільняється 2233 л простору. Варто зазначити, що пакети аксесуарів для подорожей дозволяють обзавестися експедиційним багажником на даху з висувною драбиною, надувним водонепроникним тентом, портативним душем і повітряним компресором для надування всього, що потрібно надути. Загалом, судячи з інтерʼєру, шукач пригод у розумінні Land Rover — це ще і джентльмен, і якою б не була вилазка на природу, вона повинна проходити з належним рівнем комфорту.

Замість рами — тримальний кузов. Конструкція і характеристики Дефендера

Все це прекрасно, скажете ви, але чи справді це позашляховик у повному розумінні слова? Так, тепер Дефендер позбувся рами і нерозрізних мостів. Творці перейшли на алюмінієву платформу з тримальною конструкцією кузова і повністю незалежними підвісками. Всі комплектуючі мають високу якість. Безпека теж на висоті: в краш-тесті Euro NCAP автомобіль заробив максимальні пʼять зірок.

Підвищену прохідність автомобілю забезпечують система повного приводу з розподільним крутним моментом, двоступенева роздавальна коробка, дві підвіски — пружинна і пневматична, активний диференціал та кілька електронних систем допомоги водієві. Особливо цікава програма «Брід» для подолання водних перешкод глибиною до 90 см: 3D-камери і датчик аналізують глибину води, а електронна система Terrain Response регулює висоту пневмопідвіски для подолання перешкод.

[ + – ] Дефендеру не страшні будь-які дорожні умови

У складних дорожніх умовах знадобиться і функція "прозорий капот": камери виводять на екран картинку під капотом машини, дозволяючи обʼїхати потенційну небезпеку.

Загалом, наш тест-драйв показав, що тепер це такий собі люксовий танк, напханий електронікою, яка піклується про комфорт водія і пасажирів і не забуває про власну безпеку.

Для моделі пропонується широка лінійка бензинових і дизельних моторів з діапазоном потужності від 240 до 400 к.с. (див. таблицю характеристик нижче). З будь-яким з двигуном працює автоматична 8-ступінчаста коробка передач, трансмісія — повнопривідна.

Порівняльна таблиця характеристик і моделей Ленд Ровер Дефендер

У нашому тестовому автомобілі встановлений 2-літровий форсований дизельний двигун потужністю 240 л. с. і 430 Нм максимального крутного моменту. Заявлене прискорення з нуля до сотні — 9,1 сек. І справді, на трасі цей велетень порадує вас пристойною динамікою, хоча ця машина — для іншого стилю їзди та інших потреб. Новий Def приносить задоволення в першу чергу потужністю, габаритами і впевненістю, підкріпленими конструкційною міцністю та електронною начинкою від одного з найпрестижніших брендів.

Ціна Land Rover Defender 2021 року

Ціни на новий Defender стартують з € 59 тис. За тридверну версію з 2-літровим дизелем і доходить до 103 тис за плагін-гібрид. Тестовий автомобіль коштує € 79 тис.

Вердикт Фокусу

Переваги

Вражаючий зовнішній вигляд

Функціональний та стильний салон

Інноваційні опції допомоги водієві

Великий вибір додаткових аксесуарів для подорожей

Недоліки

Шумоізоляція, але, можливо, справа у великих колесах (R20), та й концепція позашляховика не вимагає відсутності шумів

Технічні характеристики нового Land Rover Defender

Тип — позашляховик

Двигун — турбодизель сімейства Ingenium, обсяг — 2 л, потужність — 240 л. с.

Макс. крутий. момент — Нм (при об/хв) — 430/1400

Тип приводу — повний

Трансмісія — 8-ступінчастий "автомат"

Макс. швидкість — 188 км/год

Розгін від 0 до 100 км/год — 9,1 сек.

Заявлений витрата палива в змішаному циклі — 9,5 л

Середня витрата в ході тест-драйву по Києву — 12 л

Ціна тестованої комплектації — € 79 160