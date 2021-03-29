Люксовий танк. Тест-драйв нового Land Rover Defender
Легендарний позашляховик Land Rover Defender знають навіть ті, хто не зараховує себе до автолюбителів. Однак машина нового покоління докорінно інша, а тому виникає питання: чи не втратив неофіт всіх неординарних якостей попередника? Щоб з'ясувати це, ми взяли новий Дефендер на тест-драйв.
Land Rover Defender входить до вузького кола справжніх позашляховиків, які справді призначені для нестандартних дорожніх умов і ситуацій. Модель з майже 40-річною історією, яка навіває думки про пригоди і подорожі по малопрохідних місцях, практично не змінювалася до 2016 року, коли випустили останній класичний Def. І тільки у 2019-му нарешті презентували його спадкоємця — принципово новий автомобіль, який відповідає всім вимогам і очікуванням XXI століття і отримав прогресивну конструкцію і найсучасніші технології, але зберіг при цьому дух попередника.
В Україну новий Defender завезли у травні 2020 року, до того ж на той момент у офіційного дилера вже був передзамовлення на 37 авто — ось що означає легенда. Позашляховик доступний у двох варіантах кузова: 90-й — укорочений тридверний і 110-й — довгий пʼятидверний. Варіантів двигунів на нашому ринку пʼять: 2-літрові і 3-літрові (бензин і дизель) і найпотужніша версія — з плагін-гібридом на 400 л. с. Всі вони йдуть у парі з 8-ступінчастим автоматом — "механіка" для Дефендера залишилася в минулому.
У 2021 році автомобіль представлений в Україні в шести комплектаціях — Defender, S, SE, HSE, Defender X і First Edition. Саме First Edition в 110-м, довгому, варіанті кузова дістався нам на тест-драйв.
Коли розмір має значення: екстерʼєр Land Rover Defender
На мій погляд, дизайнерам відмінно вдалося створити сплав знайомого всім вигляду старого Дефендера і наймодніших тенденцій сучасності. Звичні для моделі вертикальні лінії кузова класно поєднуються із закругленими бамперами і "дутими" колісними арками. Нова модель зберегла всі фішки попередника — виступаючий капот, плоску задню частину з круглими ліхтарями і дверима багажника, які відкривається в сторону, з масивною запаскою (це саме двері, а не кришка), маленькі віконця в даху для пасажирів заднього ряду. Але при цьому всі дизайнерські особливості «захисника» отримали нову інтерпретацію.
Загалом позашляховик виглядає потужно і одночасно стильно. Захоплені погляди оточення вам забезпечені. До того ж більшість, здавалося б, великих автомобілів у дорожньому потоці поруч з ним здаються малюками, за винятком інших повнорозмірних велетнів, яких, в принципі, не так багато. Отже, новий Land Rover Defender — повнорозмірний позашляховик з довжиною кузова більше 5 м і висотою майже 2 м.
Дорожній просвіт пʼятидверної версії з пневмопідвіскою у стандартному положенні становить 218 мм, у позашляховому — 291 мм, а за необхідності може бути піднятий ще на 70 мм. Вага машини у спорядженому стані — від 2323 до 2518 кг, а його повна маса варіюється від 3150 до 3250 кг, залежно від модифікації.
На даху можна спокійно ставити намет, крім того, позашляховик може тягнути за собою причепи вагою до 3500 кг.
Цікавий нюанс: уже на заводі можна замовити захист кузова спеціальною плівкою. І якщо ви справді маєте намір їздити на цій шикарній машині болотами і непролазними хащами, краще захистити кузов від подряпин спочатку, ніж потім займатися підфарбовуванням.
Миється все: особливості інтерʼєру нового Defender
Стильність, практичність і готовність до випробувань характеризують і салон Defender. Сидіння обтягнуті дорогою шкірою у поєднанні зі зносостійким волокном, в обробці передньої панелі і дверних карт використані алюміній, дерево і навіть магній, підлога надійно прогумована. Деякі блогери у своїх відео стверджують, що підлогу запросто можна мити зі шлангу, не боячись щось зіпсувати, але я б все ж так не робила. Як би там не було, при виборі матеріалів салону виробник виходив з їх міцності та стійкості до частого вологого прибирання.
Def не наслідує загальну моду останніх років на маленьке кермо. Кермове колесо тут велике і чотирьохспицеве. Цифрова приладова панель має величезну кількість налаштувань, по центру консолі розташований 10-дюймовий тачскрін дисплей, а під ним — джойстик перемикання передач і шайби клімат-системи. До речі, таке розташування важеля АКПП дозволяє опціонально встановлювати по центру першого ряду сидінь додаткове крісло, і тоді попереду можуть сидіти три людини. Цікава інновація: на дзеркало заднього виду може виводитися картинка з задніх камер.
А ось відсутність порту бездротової зарядки для смартфона здивувало: в машині подібного класу і вартості очікуєш такі речі апріорі, але в Дефендері він встановлюється опціонально.
На другому ряду — великий тримісний диван і окремий клімат, в нашій версії є також додаткові відкидні сидіння третього ряду. Таким чином, у тестовій машині можуть їхати одночасно сім осіб.Важливо
При складених сидіннях третього ряду багажник має вражаючий обсяг — 916 л. А якщо вони розкладені, залишається 231 л. Другий ряд теж складається, і тоді для вантажоперевезень вивільняється 2233 л простору. Варто зазначити, що пакети аксесуарів для подорожей дозволяють обзавестися експедиційним багажником на даху з висувною драбиною, надувним водонепроникним тентом, портативним душем і повітряним компресором для надування всього, що потрібно надути. Загалом, судячи з інтерʼєру, шукач пригод у розумінні Land Rover — це ще і джентльмен, і якою б не була вилазка на природу, вона повинна проходити з належним рівнем комфорту.
Замість рами — тримальний кузов. Конструкція і характеристики Дефендера
Все це прекрасно, скажете ви, але чи справді це позашляховик у повному розумінні слова? Так, тепер Дефендер позбувся рами і нерозрізних мостів. Творці перейшли на алюмінієву платформу з тримальною конструкцією кузова і повністю незалежними підвісками. Всі комплектуючі мають високу якість. Безпека теж на висоті: в краш-тесті Euro NCAP автомобіль заробив максимальні пʼять зірок.
Підвищену прохідність автомобілю забезпечують система повного приводу з розподільним крутним моментом, двоступенева роздавальна коробка, дві підвіски — пружинна і пневматична, активний диференціал та кілька електронних систем допомоги водієві. Особливо цікава програма «Брід» для подолання водних перешкод глибиною до 90 см: 3D-камери і датчик аналізують глибину води, а електронна система Terrain Response регулює висоту пневмопідвіски для подолання перешкод.
У складних дорожніх умовах знадобиться і функція "прозорий капот": камери виводять на екран картинку під капотом машини, дозволяючи обʼїхати потенційну небезпеку.
Загалом, наш тест-драйв показав, що тепер це такий собі люксовий танк, напханий електронікою, яка піклується про комфорт водія і пасажирів і не забуває про власну безпеку.
Для моделі пропонується широка лінійка бензинових і дизельних моторів з діапазоном потужності від 240 до 400 к.с. (див. таблицю характеристик нижче). З будь-яким з двигуном працює автоматична 8-ступінчаста коробка передач, трансмісія — повнопривідна.
Порівняльна таблиця характеристик і моделей Ленд Ровер Дефендер
У нашому тестовому автомобілі встановлений 2-літровий форсований дизельний двигун потужністю 240 л. с. і 430 Нм максимального крутного моменту. Заявлене прискорення з нуля до сотні — 9,1 сек. І справді, на трасі цей велетень порадує вас пристойною динамікою, хоча ця машина — для іншого стилю їзди та інших потреб. Новий Def приносить задоволення в першу чергу потужністю, габаритами і впевненістю, підкріпленими конструкційною міцністю та електронною начинкою від одного з найпрестижніших брендів.
Ціна Land Rover Defender 2021 року
Ціни на новий Defender стартують з € 59 тис. За тридверну версію з 2-літровим дизелем і доходить до 103 тис за плагін-гібрид. Тестовий автомобіль коштує € 79 тис.
Вердикт Фокусу
Переваги
- Вражаючий зовнішній вигляд
- Функціональний та стильний салон
- Інноваційні опції допомоги водієві
- Великий вибір додаткових аксесуарів для подорожей
Недоліки
- Шумоізоляція, але, можливо, справа у великих колесах (R20), та й концепція позашляховика не вимагає відсутності шумів
Технічні характеристики нового Land Rover Defender
- Тип — позашляховик
- Двигун — турбодизель сімейства Ingenium, обсяг — 2 л, потужність — 240 л. с.
- Макс. крутий. момент — Нм (при об/хв) — 430/1400
- Тип приводу — повний
- Трансмісія — 8-ступінчастий "автомат"
- Макс. швидкість — 188 км/год
- Розгін від 0 до 100 км/год — 9,1 сек.
- Заявлений витрата палива в змішаному циклі — 9,5 л
- Середня витрата в ході тест-драйву по Києву — 12 л
Ціна тестованої комплектації — € 79 160